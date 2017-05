Le Président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO effectuera une visite d’amitié et de travail de 24h au Mali. Le Président ghanéen arrive à Bamako, après Lomé, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans 9 pays de la sous-région, depuis son élection, en décembre 2016.

Cette énième visite a lieu après celle effectuée au Ghana par le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM IBRAHIM BOUBACAR KEITA à l’occasion de l’investiture du Président du Ghana, en janvier 2017, et du Président du Ghana au Mali, lors du 27ème Sommet Afrique-France tenu à Bamako, les 13 et 14 janvier 2017.

Au cours de son bref séjour, le Président ghanéen aura des entretiens avec le Président de la République du Mali, Chef de l’Etat, SEM IBRAHIM BOUBACAR KEITA. Les échanges porteront sur des sujets d’intérêts communs et des points de coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana mais aussi au processus d’intégration dans l’espace CEDEAO et à la situation sécuritaire dans la région. Les deux Chefs d’État aborderont également des questions régionales et internationales. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux Présidents MM. KEITA et ADDO de raffermir les liens solides et anciens entre les deux pays.

Il faut rappeler que le Mali et le Ghana sont unis par des liens historiques et sociaux culturels, comme l’atteste la forte communauté malienne dans ce pays notamment à Kumasi et Takoradi.

Au lendemain des indépendances les dirigeants des trois pays, les Présidents MODIBO KEÏTA, KWAME N’KRUMAH et AHMED SEKOU TOURE ont créé une union d’abord entre le Ghana et la Guinée, le 23 novembre 1958, puis le Mali joignit l’union, le 24 décembre 1960.

Malgré la barrière de langue, le Ghana reste un partenaire stratégique du Mali, les échanges commerciaux sont très développés entre nos deux pays. Les ports de Tema et de Takoradi font parties des principaux ports d’approvisionnement de notre pays. Le Ghana a toujours été un pays d’accueil pour des milliers de nos compatriotes et cela bien avant les indépendances. Les maliens du Ghana sont majoritairement originaires du Nord du Mali et ont intégré tous les secteurs d’activités au Ghana. Parmi nos compatriotes installés au Ghana, il existe de grands opérateurs économiques, des hommes d’affaires, des entrepreneurs etc. Ainsi, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales les deux pays ont créé un cadre de coopération à travers la mise en place d’une Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Ghana, le 31 août 1973 et la signature de plusieurs accords de coopération couvrant plusieurs domaines. La 11ème session de la grande commission mixte de coopération s’était tenue les 27, 28 et 29 juillet 2011 à Accra et a permis aux deux parties de passer en revue l’ensemble des points de coopération et de lancer de nouvelles perspectives. La coopération Mali-Ghana couvre presque tous les domaines. Ils sont entre autres, la coopération économique, le transport, l’énergie, les mines, l’agriculture, l’éducation, la culture, la santé, la sécurité et défense etc.

Malgré l’existence d’un cadre juridique, la coopération entre les deux pays est dynamique seulement dans les domaines du commerce, des mines, des transports et de la coopération militaire.

Le Mali exporte vers le Ghana du poisson fumé et du bétail. Il importe de ce pays certains fruits tels que les ananas et les bananes (plantain). Des compagnies ghanéennes opèrent au Mali dans le domaine des mines (Ashanti Goldfield). Les ports de Téma et Takoradi constituent des points de ravitaillement du Mali en produits malgré certaines difficultés.

Au regard du potentiel identifié à l’occasion de la 11ème session de la Grande Commission mixte de coopération, cette visite offrira l’opportunité de la relance de ce cadre de concertation dont les activités ont été ralenties à cause de la crise au Mali. Dans ce contexte, il est envisagé de tenir, la 12ème session de la Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Ghana, afin de faire le point de l’exécution des recommandations issues de la dernière session et de lancer de nouveaux domaines de coopération. Ce qui pourrait donner un souffle nouveau aux relations multiformes qu’entretiennent nos deux pays.

Source : BIP-MAECI

Koulouba, le 27 mai 2017