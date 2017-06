L’Ambassadeur plénipotentiaire de la République du Cameroun au Mali, Jean Koe Tonga avec comme résidence à Dakar a présenté ses lettres de créance, le jeudi 8 juin 2017, au président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le diplomate Camerounais a mis à profit cette visite pour offrir un dîner, le vendredi 9 juin dernier, à la communauté camerounaise vivant au Mali. Au cours de ce diner il a indiqué que son pays sera représenté dans les jours à venir sur le plan consulaire au Mali. « Bientôt un consulat appuyé sera ouvert à Bamako. » a-t-il dit.

La rencontre s’est déroulée au Palais de la culture en présence du président de l’Union des camerounais du Mali (UCAMA), Penda Monnougui et de l’ensemble de la communauté camerounaise (travailleurs et étudiants) vivants au Mali. Prenant la parole, l’Ambassadeur du Cameroun, Jean Koe Tonga a tout d’abord rappelé l’historique de la bonne coopération qui existe entre les pays depuis dans les années 1960. Pour lui, le Mali et le Cameroun ont des affinités historiques dans le domaine des activités socio – culturelles et représentent les mêmes conditions de vie sur les pans religieux. La mise en place d’une représentation diplomatique demande beaucoup de moyens, c’est pourquoi la représentation diplomatique du Cameroun pour le Mali réside toujours à Dakar. « Pour démontrer la volonté politique du président de la République du Cameroun, Paul Biya, un consulat appuyé sera ouvert ici dans les prochains jours, prochains mois à Bamako. Le Cameroun sera bientôt représenté au Mali sur le plan consulaire en attendant sur le plan diplomatique je suis à Dakar mais je ferais de temps en temps des visites au Mali de façon sporadique pour remplir des missions diplomatiques », a-t-il indiqué. Avant de noter que la communauté camerounaise vivant au Mali peut adresser ses dossiers au président de l’UCAMA, Penda Monnougui pour des besoins de carte consulaire et de passeport pour l’acheminement à Dakar. Quant aux maliens, dira-t-il, les dossiers concernant les pièces consulaires sont à déposés à la représentation diplomatique du Cameroun à Dakar pour le moment. Par ailleurs, le diplomate camerounais a invité ses compatriotes à l’union, la cohésion, la solidarité, l’amour et le respect de leur patrie ainsi que le respect des lois et règlements du pays hôte qu’est le Mali.

Moussa Dagnoko