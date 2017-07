Une délégation malienne conduite par l’Ambassadeur Aguibou DIALLO, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a participé aux premières consultations sino-maliennes sur les questions consulaires, du 05 au 07 juillet 2017 à Pékin en Chine. La délégation comprenait outre S.E.M Lansina Boua KONE, Ambassadeur du Mali en Chine, Mme Gakou Alima DANFAGA, Consul général du Mali à Gouangzhou, M. Tahirou SIDIBE, Conseiller technique au Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, M. Mahamoud Mohamed ARBY, deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali en Chine et Mme Kadiatou KONATE, Conseillère consulaire au Consulat du Mali à Gouangzhou.

La mission avait pour objectifs spécifiques d’examiner, avec la partie chinoise les difficultés liées à l’obtention du visa chinois pour les citoyens maliens y compris ceux établis à l’extérieur de Mali ; d’échanger sur les questions de l’enregistrement des maliens et du délai accordé aux parents des nouveaux nés maliens en Chine pour la présentation de leurs passeports, mais également sur les questions de la protection et de la sécurisation des ressortissants chinois et leurs biens ainsi que les entreprises et sociétés chinoises au Mali. Ce troisième point qui constitue une préoccupation majeure pour la partie chinoise a été évoqué avec insistance. Au cours des échanges, Mme MENG Yuhong, Conseillère au Département des Affaires consulaires du Ministère chinois des Affaires étrangères a tenu, à préciser que la Chine accorde une importance particulière à ses relations avec le Mali. D’où, les présentes consultations sur les questions consulaires, voulues par les autorités compétentes de nos deux pays, a-t-elle indiqué. Selon l’Ambassadeur Aguibou DIALLO, ces consultations ont permis d’identifier les problèmes consulaires que rencontrent les citoyens maliens et chinois afin d’y apporter des solutions et dynamiser ainsi la coopération économique à travers des échanges commerciaux entre les deux pays. Elles ont également permis d’échanger sur l’amélioration de la situation des ressortissants maliens en Chine et des citoyens chinois au Mali. M. DIALLO a également rappelé les échanges de haut niveau entre les officiels et les hautes autorités maliens et chinois notamment la rencontre à Johannesburg, en 2015, entre S.E.M XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine et S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali, Chef de l’Etat, celles entre les Ministres des Affaires étrangères S.E.M Abdoulaye DIOP et S.E.M WANG Yi dont la dernière date de mai 2017 à Bamako. En effet, les premières consultations sino-maliennes, tenues les 05 et 06 juillet 2017 à Pékin, se sont déroulées dans une atmosphère conviviale et une volonté affichée de part et d’autre, à surmonter les difficultés constatées dans la délivrance des visas aux ressortissants des deux pays. Pour aplanir ces difficultés et contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, les deux délégations ont fait les recommandations suivantes :

– Allègement des procédures d’obtention et de légalisation ou de certification des lettres d’invitation préalables à la délivrance des visas dans les deux pays ;

– Allègement des procédures de délivrance de visa pour les maliens en particulier les enfants nés en Chine et pour les travailleurs chinois des sociétés et entreprises chinoises établies au Mali (hors de Bamako) ;

– Conclusion d’un accord instituant le visa de long séjour avec entrées multiples entre le Mali et la Chine ;

– Institutionnalisation des consultations sino-maliennes à travers une concertation permanente entre les services consulaires des Ministères des Affaires étrangères et des Ambassades des deux pays.

Ces conclusions et recommandations déclinées en activités sont consignées dans un tableau de tâches dans le cadre de leur mise en œuvre. Les deux parties ont aussi convenu que les prochaines consultations consulaires pourraient se tenir au Mali à une date ultérieure, à convenir de commun accord et par voie diplomatique. Enfin, les deux Chefs de délégation ont échangé des cadeaux, une manière de magnifier les excellentes relations séculaires d’amitié et de coopération entre le Mali et la Chine. En marge de cette mission, la délégation malienne a été reçue en audience par S.E.M KONG Xuanyou, Ministre Assistant de la Chine en charge des affaires consulaires au Ministère chinois des Affaires étrangères.

