Toujours selon les convictions du ministre, la lutte est engagée et elle sera menée avec énergie, afin de préserver la paix et la sécurité dans le pays.

Ce don, selon lui, n’est que symbolique et la Turquie entend, dans les jours à venir, aider davantage le Mali avec d’autres équipements, pour faciliter le travail des hommes de sécurité et de la protection.

La Turquie, par la voie de son ambassadeur, se dit déterminée à accompagner les forces de sécurités et de la protection civile, dans la mise en place des dispositifs sécuritaires efficaces pour un chantier de paix et de développement durable dans le pays. L’ambassadeur a condamné l’acte de barbarisme qui a eu lieu récemment à Gao.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et du renforcement des liens de coopération bilatérale entre la Turquie et le Mali, une cérémonie de remise de véhicules s’est déroulée le mardi 24 janvier au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre Salif Traoré était à la cérémonie, en présence de l’ambassadeur et député turc.

