Cette conférence de presse était principalement animée par l’Ambassadeur de Chine au Mali, Mme LU Huiying, en présence du premier conseiller de l’Ambassade Chine au Mali, Wang Yi, du conseiller économique de l’Ambassade, Zhang Shengbin, le Senior Colonel, Fenghua Mao et d’autres responsables de la représentation diplomatique.

Dans ses mots de bienvenue, la diplomate chinoise au Mali, Mme LU Huiying a fait savoir que le Parti communiste chinois (PCC) s’attache non seulement au bien-être du peuple chinois, mais aussi à la paix et au développement de toute l’humanité. « Le XIXe Congrès national du PCC a défini deux missions principales dans le domaine de la diplomatie chinoise, à savoir la mise en place d’un nouveau type de relations internationales et la construction d’une communauté de destin pour l’humanité », a-t-elle dit.

Selon elle, l’Afrique constitue le fondement de la diplomatie chinoise. Elle a fait savoir que la Chine et l’Afrique se livrent à la coopération gagnant-gagnant et au développement commun. A la suite de l’Ambassadeur, le conseiller économique, Zhang Shengbin a indiqué que la Chine a entrepris successivement la réalisation de grands projets d’aide au Mali dans le domaine d’infrastructure, comme le Centre international de Conférence de Bamako, le Stade du 26 Mars, l’Hôpital du Mali, le 3ème Pont de Bamako et la première phase de la Cité Universitaire de Kabala, qui ont contribué énergiquement au développement socio-économique du Mali.

Selon les statistiques chinoises, dit-il, la Chine a accompli jusqu’à présent 103 projets d’aide au Mali, dont 70 projets clés en main, 28 projets de coopération technique et 5 projets financés par des prêts concessionnels chinois. Selon les statistiques chinoises, l’Eximbank de Chine a octroyé jusqu’à présent 4.3 milliards de Yuans RMB (soit 450 milliards de FCFA) aux projets de coopération sino-maliens.

« au titre de l’année 2017, la Chine a fourni en janvier au gouvernement malien vingt limousines luxueuses de marque chinoise ‘Drapeau Rouge’ pour soutenir l’organisation du 27ème Sommet Afrique-France à Bamako ; plusieurs lots sont remis en mai au Palais de Koulouba avec la présence du président malien, dont 500 motos tricycle pour les handicapés, 10 400 repiqueuses du riz et 6000 décortiqueuses du maïs pour les agriculteurs, et 645 kits solaires pour les foyers ; En septembre, 300 000 traitements de médicaments antipaludiques sont livrés au gouvernement malien pour sa lutte efficace contre le paludisme », a-t-il dit.

A l’en croire, le gouvernement chinois a décidé de réaliser au Mali dans les années à venir, à titre gratuit, la deuxième phase du Projet de la Cité Universitaire de Kabala ; le projet de deux villages électrifiés par l’énergie solaire ; le projet d’accès à la télévision par satellite dans 200 villages maliens. Sur le plan de la coopération militaire sino-malienne, le Senior Colonel, Fenghua Mao a fait savoir que la Chine s’oppose résolument aux terrorismes sous toutes ses formes, soutient toutes actions anti-terroristes menées par la partie malienne, et voudrait travailler ensemble avec la communauté internationale pour contribuer sans relâche à la paix et à la stabilité du Mali.

Pour sa part, le premier conseiller, Wang Yi a précisé que l’obtention de visa chinois est beaucoup plus facile et rapide par rapport à la plupart des pays mondiaux. « L’année dernière, l’Ambassade de Chine au Mali a accordé au total 1862 visas d’entrée à des citoyens maliens, dont 1287 sont des opérateurs économiques. Les six premiers mois de l’année 2017, 1282 visas du commerce de “Type M” sont déjà accordés par l’Ambassade, ce qui représente presque la quantité entière de l’année dernière », a-t-il conclu.

A l’issue de cette conférence de presse, des organes de presse ont eu de la part de l’Ambassade de Chine au Mali, un important lot de matériels composé de Moto, d’imprimante, d’ordinateur, de téléviseur et de climatiseur. Les organes médiatiques ayant bénéficié cette donation sont l’ORTM, l’Essor, l’Indépendant, Le Républicain, Les Echos, Info-Matin, Maliweb et Malijet. La remise symbolique des matériels a été faite par l’Ambassadeur de Chine au Mali, Mme LU Huiying devant des patrons de presse.

Aguibou Sogodogo