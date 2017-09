Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l’issue de sa visite d’amitié effectuée dans la capitale tchadienne, N’Djaména, les 12 et 13 septembre derniers, a obtenu de son homologue Idriss DébyItno, la suppression du visa entre les deux pays pour leurs ressortissants pour des séjours n’excédant pas 90 jours.

« Désormais, nos compatriotes peuvent se rendre au Tchad sans visas et les ressortissants tchadiens peuvent venir au Mali dans les mêmes conditions, pour un séjour n’excédant pas 90 jours. Au-delà de cette durée, ils doivent se conformer à la législation en vigueur », explique un communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, en date du 13 septembre 2017. Une décision prise à l’issue de la visite effectuée par le président IBK chez son homologue tchadien, du 12 au 13 septembre dernier en vue de renforcer les liens d’amitié des deux pays et favoriser la libre circulation des personnes.

« Cette décision de haute portée historique reflète la profondeur et l’excellence des relations de fraternité et de solidarité qui existent si heureusement entre le Mali et le Tchad et confirme l’engagement des deux Chefs d’Etat en faveur de l’intégration africaine », s’est réjoui le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, dans son communiqué.

Lassina NIANGALY