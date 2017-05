Le ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, son excellence Wang Yi a effectué une visite officielle au Mali le dimanche 21 Mai 2017, une visite qui rentrait dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que dans la mise en œuvre des résultats du sommet de Johannesburg du forum sur la coopération Sino-africaine tenu en Décembre 2015. Durant son séjour Bamakois, son excellence Wang Yi a eu une séance de travail avec son homologue malien Abdoulaye Diop et plusieurs ministres comme ceux de l’énergie et de l’eau, de l’économie numérique ainsi que le ministre du Développement industriel. Les deux ministres des affaires étrangères ont vanté la bonne santé de la coopération fructueuse et légendaire entre les deux nations depuis plus de 50 ans.

Abdoulaye Diop, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a entamé ses propos en magnifiant la coopération fructueuse entre les deux pays entamé depuis l’accession à l’indépendance de notre pays jusqu’à à nos jours. Après dix ans, un ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine vient de fouler à nouveau le sol malien et nous en sommes fiers de la visite, dit-il. « La Chine constitue un partenaire historique et stratégique pour le Mali. De l’indépendance à nos jours, la coopération sino-malienne compte à son actif la réalisation de nombreux projets de développement dans les domaines les plus variés (agriculture, hydraulique, infrastructures, travaux publics, industrie, transport, éducation, santé etc.). Parmi les réalisations les plus récentes on peut citer : la construction du 3ème pont de Bamako ; la construction de l’autoroute Bamako-Ségou (phase1) ; la construction de dix maisons des femmes et de l’enfant ; la construction du campus universitaire de Kabala etc. », souligne le ministre malien. Sur le plan sécuritaire, il a évoqué la présence des forces chinoises au Mali pour la stabilisation de notre pays tout en implorant Dieu pour le repos eternel de ceux qui ont perdu la vie. Abdoulaye Diop, le ministre des affaires étrangères du Mali a rappelé le prépondérant rôle de la Chine au sein de l’ONU tout en demandant à son homologue de plaider en faveur du continent afin qu’il puisse avoir deux places au sein du conseil de sécurité des Nations Unies. Wang Yi, le ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine a mentionné que son pays est et restera aux côtés du peuple malien afin de magnifier la légendaire coopération qui lie les deux peuples depuis plus de 50 ans. La Chine renforcera davantage ses coopérations avec le Mali afin de lui permettre d’acquérir son indépendance politique et économique, de surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, a souligné son excellence Wang Yi. « La chine a accompagné le Mali pendant ses jours malheureux mais aussi l’accompagnera dans ses jours heureux », indique le chef de la diplomatie chinoise. Il a souligné que la chine a exécuté plus de 104 projets de développement au Mali et que son pays en exécutera d’autres dans le but de l’essor du Mali et des maliens. Sur le plan sécuritaire, Wang Yi a affirmé que la chine est devenue le principal partenaire du Mali et qu’en tant que membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies, elle a toujours œuvré pour la stabilité du Mali. Par ailleurs, signalons que les deux ministres des affaires étrangères ont échangé sur les questions cruciales de la vie des deux pays, des sujets d’intérêts communs et des projets prioritaires soumis par le Mali au gouvernement chinois dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du sommet de Johannesburg. Le ministre chinois des affaires étrangères a été reçu en audience par le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga avant de prendre congé du Mali dans la soirée.

Moussa Samba Diallo