Le Club des amis de l’Union europĂ©enne organise du 24 au 27 avril la Semaine de la coopĂ©ration Mali-UE. Cet Ă©vĂ©nement se veut un espace de dialogue et de dĂ©couverte pour la sociĂ©tĂ© civile et un crĂ©neau d’information et de communication sur les impacts du partenariat entre le Mali et l’EU.

Â

Intervenant dans plusieurs domaines, les rĂ©alisations de l’Union europĂ©enne dans notre pays sont nombreuses. Mais Ă ce jour, peu de nos concitoyens sont imprĂ©gnĂ©s de celles-ci. D’oĂč l’initiative du Club des amis de l’UE pour mettre la lumiĂšre sur les fruits de la coopĂ©ration Mali-UE.

“La semaine consiste Ă renforcer les liens de coopĂ©ration entre le Mali et l’UE. Cette semaine sera une occasion, pour la sociĂ©tĂ© civile, les Ă©lĂšves et Ă©tudiants, les chercheurs, la presse, de dĂ©couvrir les grands axes de la coopĂ©ration Mali-EU et l’impact de l’aide de l’Union europĂ©enne au dĂ©veloppement du Mali”, a soulignĂ© Hamadoum SoumarĂ©, prĂ©sident du Club des amis de l’UE.

La DĂ©lĂ©gation de l’UE au Mali a profitĂ© de la cĂ©rĂ©monie pour revenir sur les grandes rĂ©alisations faites dans notre pays depuis le dĂ©but du partenariat. Selon la chef de la coopĂ©ration Ă la DĂ©lĂ©gation de l’UE au Mali, CĂ©cile Tassin-Pelzer, ce partenariat a commencĂ© avant mĂȘme l’indĂ©pendance, prĂ©cisĂ©ment dĂšs 1959, avec la signature des premiers projets. “C’est dire combien le lien de solidaritĂ© est fort, ancien et vivant entre les EuropĂ©ens et les Maliens”.

“Le lien de solidaritĂ© s’est notamment matĂ©rialisĂ© par 450 dĂ©cisions de financement pour une valeur actualisĂ©e de 2000 milliards de F CFA”, a-t-elle prĂ©cisĂ©. Pour Mme CĂ©cile, trois secteurs ont principalement bĂ©nĂ©ficiĂ© historiquement de cet engagement. “Il s’agit des transports avec 4200 km de routes construites ou rĂ©habilitĂ©es, l’accompagnement macroĂ©conomique et budgĂ©taire et le dĂ©veloppement rural avec par exemple 110 000 hectares de pĂ©rimĂštres irriguĂ©s amĂ©nagĂ©s ou rĂ©habilitĂ©s”, a encore expliquĂ© la chef de la coopĂ©ration Ă la DĂ©lĂ©gation de UE au Mali.

Et d’évoquer l’intervention de l’UE pour la sortie de crise avec surtout le 11e Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement et ses 403 milliards de F CFA sur la pĂ©riode 2014-2020. A ceci s’ajoutent les programmations bilatĂ©rales des Etats membres de l’UE au Mali avec plus de 1000 milliards de F CFA pour la mĂȘme pĂ©riode.

Saluant l’organisation de cette semaine, le reprĂ©sentant du ministre des Affaires Ă©trangĂšres et de la CoopĂ©ration internationale, Diawoye DiabatĂ©, a soulignĂ© le rĂŽle que joue l’UE pour la sortie de crise notamment la formation des forces de l’ordre et de sĂ©curitĂ© du Mali et ses efforts dans la mise en Ɠuvre de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation.

La semaine sera marquĂ©e par un salon des partenaires qui va ouvrir ses portes aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants chercheurs afin de leur permettre de dĂ©couvrir les impacts directs de l’aide europĂ©enne au dĂ©veloppement du Mali. Un symposium sur les enjeux et les perspectives de la coopĂ©ration et plusieurs ateliers sont programmĂ©s.

Maliki Diallo