La grande mosquée du vendredi de Bamako, porte désormais le nom du Roi Fayçal d’Arabie Saoudite. La cérémonie de baptême s’est déroulée, ce samedi 8 avril 2017, à la grande mosquée, en présence de l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite, des dignitaires religieux, des familles fondatrices de Bamako, et des représentants de plusieurs associations et organisations islamiques du pays. C’était en présence du ministre des affaires religieuses et du culte, Tierno Oumar Hass Diallo et de Massaoud Al Arabie Al Ali, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali.

–Maliweb.net- Dans son intervention, M Boubacar Sidiki Touré, porte-parole des familles fondatrices de Bamako, a fait une brève historique de la mosquée du vendredi, une mosquée dont la première pierre, dira-t-il, a été posée, le 12 novembre 1946, sous la période coloniale et sur un terrain gracieusement rétrocédé par le gouverneur Louveau. Pour M Touré, la nouvelle mosquée sera inaugurée en 1976, et solennellement remise aux familles fondatrices, après une cérémonie d’inauguration. «Cette cérémonie (de baptême) traduit la juste reconnaissance des autorités maliennes à l’endroit de l’Arabie Saoudite, qui fut aussi le deuxième pays à avoir reconnu le Mali comme Etat indépendant après l’Allemagne», a-t-il tenu à rappeler. Le président du Haut conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, a salué une cérémonie d’une très grande signification dans les rapports de deux grands pays musulmans que Dieu a rapprochés.

L’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite, Massaoud Al Arabie Al Ali, a félicité les plus hautes autorités du Mali pour cette marque de reconnaissance. «L’histoire de cette mosquée qui nous réunit aujourd’hui remonte à la visite historique effectuée par sa Majesté le roi Fayçal en République du Mali, le 17 Septembre 1966, du temps du Premier président du Mali, Modibo Keïta». Et de poursuivre : «Un accueil populaire exceptionnel avait été réservé au souverain saoudien, lors de cette visite qui rentrait dans le cadre d’une tournée dans les pays musulmans, notamment africains, dans le but d’unifier la UMMA islamique ». Ce périple, a-t-il ajouté, a abouti à la création de l’Organisation de la Conférence Islamique qui est devenue aujourd’hui l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ». Pour l’ambassadeur, la construction de cette mosquée, est devenue un jalon historique de l’islam à Bamako, mais également une extension (continue) des réalisations offertes par le Royaume de l’Arabie Saoudite à la République sœur du Mali, à la lumière des relations historiques «excellentes dans tous les domaines».

Dans son intervention, le ministre des affaires religieuses et du Culte, Tierno Oumar Hass Diallo, a évoqué les démarches effectuées par le gouvernement pour faire de cette cérémonie une réalité. La décision, a-t-il rappelé, a été prise par le gouvernement, lors de son Conseil des ministres du 5 avril dernier. Le ministre Diallo a salué une décision dont les familles fondatrices de Bamako, peuvent se réjouir, sachant que le choix a été porté sur un grand homme de foi, le roi Fayçal.

Près les différentes interventions, le ministre des affaires religieuses et du culte et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, ont procédé à la coupure du ruban symbolique, dévoilant ainsi la nouvelle plaque qui porte le nouveau nom de la Grande mosquée de Bamako, baptisée, mosquée Roi Façal d’Arabie Saoudite.

Papa Sow/Maliweb.net