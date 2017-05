La RĂ©publique Populaire de Chine vient d’offrir un important don au Mali. Preuve que la coopĂ©ration sino-malienne se porte bien et mĂŞme Ă merveilleux. C’est le prĂ©sident de la RĂ©publique, Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta, lui-mĂŞme, qui a rĂ©ceptionnĂ© ce don, le mardi dernier, au palais de Koulouba, en prĂ©sence de l’Ambassadeur de Chine au Mali, Mme Lu Huiying. Le don est composĂ© de 5 950 machines, 10 500 machines Ă dĂ©cortiquer les Ă©pices de maĂŻs, 645 Kits solaires,500 motos tricycles pour les personnes handicapĂ©es et 20 vĂ©hicules flambants neufs de type Limousine. Ce qui permettra dĂ©sormais de renforcer le parc automobile de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique du Mali.

S’agissant des Ă©quipements agricoles, ils contribueront Ă faciliter les travaux champĂŞtres des femmes rurales, de rĂ©conforter et conforter les femmes rurales dans leurs travaux post rĂ©coltes et de transformation. Le prĂ©sident de la RĂ©publique, Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta, a saisi cette opportunitĂ© pour saluer une fois de plus la RĂ©publique Populaire de Chine pour cet important don qui permettra de soulager la souffrance des populations maliennes. Avant d’exprimer ses sincères remerciements Ă l’Ambassadeur de Chine au Mali, au gouvernement et au peuple chinois pour ce geste très salutaire.

La RĂ©daction