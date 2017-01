Welcome! Log into your account

Dimanche matin, la délégation turque fut reçue par l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM). Aussitôt, elle visita les infrastructures sur place : bureaux, imprimerie, magasins, etc. Tout au long du parcours, Turcs et Maliens ne cessaient d’échanger sur la vie syndicale.

Le Secrétaire général de la Confédération Syndicale des Fonctionnaires de Turquie, M. Ali Yalcin séjourne à Bamako depuis la semaine dernière. Au cours de cette visite, il est accompagné de MM. Nihat Aksen, Haci Bayram Tonbul et de Metin Memis. Une visite qui rentre dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et d’amitié entre les syndicats des pays de la Ummah Islamique à travers le monde.

You are going to send email to