Le vendredi dernier, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu pratiquement en héros et très fier, le tout nouveau président, fraîchement élu, de la France. Depuis les commentaires dans les salons feutrés de la ville de Bamako, dans les grins, dans d’autres lieux de rassemblement et principalement sur les réseaux sociaux vont bon train. Chacun y voit d’un Å“il particulier.  Honte, manque de respect pour le peuple malien, manque de considération pour les maliens et leurs plus hautes autorités qui se sont prêtées au jeu, dédain, irrespect, déshonneur etc., les récriminations ne manquent pas. A l’issue de la visite de Macron, nous avons recensé quelques réactions sur les réseaux sociaux. Dans l’ensemble les maliens n’ont pas apprécié le fait qu’IBK soit allé recevoir le président français à Gao et non à Bamako. Ils se demandent : Macron est-il venu à Gao pour les intérêts du Mali ? N’était-il pas là pour uniquement une prise de contact avec les forces françaises engagées au Sahel ? A-t-il souhaité que le président malien soit là Gao ? En tous les cas, les questionnements demeurent par rapport à cette visite du président français à Gao que le président IBK lui-même ainsi que son entourage immédiat considèrent comme une victoire, une avancée diplomatique. « Emmanuel Macron n’est pas venu pour le Mali mais pour ses soldats », a introduit un internaute. « Quelle honte pour le président, Ibrahim Boubacar Keita ? Quel manque de respect pour le peuple malien, en particulier, et africain en général ? Comment le président français se rend dans pays souverain sans d’abord passé rendre visite à son homologue et ensuite poursuivre le reste de sa visite à ses soldats stationnés à Gao? », s’est-il interrogé. « La vérité est que les présidents africains et les peuple africains sont considérés comme des mouchoirs à papiers par les dirigeants de la France et une fois utilisés ces mouchoirs sont jetés à la poubelle. », a-t-il ajouté. « Il n’a aucun respect pour le Mali et pour son président. Il aurait dû passer par Bamako. Et c’était aussi à IBK de lui dire cette vérité et ne surtout pas aller à sa rencontre. Macron montre ainsi son dédain, son irrespect, son manque de considération pour notre pays. Honte à IBK pour ce déshonneur. », Renchérit un autre. Ce qui se plaignent sont fous, IBK ne l’est pas. Macron ne vient pas pour les maliens, il vient pour voir les troupes françaises et en terrain conquis. S’il avait de la considération pour IBK, il l’aurait appelé au téléphone après son élection. C’est le président sénégalais, Macky Sall et le Roi Mohamed VI du Maroc qui ont eu ce privilège. « Pourquoi passerait-il par Bamako? S’il peut enjoindre à IBK l’ordre de courir le rencontrer à Gao toute affaire cessante. Si vous aviez vu aujourd’hui le convoi de IBK en trombe pour l’aéroport avec le bouchon et le désordre qui s’en sont suivis pour le reste des pauvres maliens, vous alliez comprendre qu’IBK n’est pas là pour les maliens. Nous maliens avons été irresponsables en mettant à genou ce pays maintenant il faut arrêter de se plaindre. Et si on ne change pas, attendons-nous à plus d’humiliation. », a-t-il fulminé. Pour un autre, il comprend pourquoi les maliens sont désabusés. Toutefois, il faut qu’une fois dans sa vie de président IBK se montre responsable. Macron se montre irrespectueux et dédaigneux et IBK se devait de lui signifier. « Les Maliens, toujours prêts à critiquer ceux qui essaient d’aider votre pauvre pays. J’attends avec impatience que nos soldats quittent définitivement ce pays où il y a tant d’ingrats. Les français économiseront de l’argent dépensé pour rien pour ce pays africain jamais content, pour ce pays équipé d’une armée de coureurs à pied (vous savez les ‘’disparus ‘’ quand il y a danger) et pour ce pays qui, seul, deviendra en deux mois le nouveau califat des djihadistes à la place de la Syrie et de l’Irak. Les maliens sont de plus en plus contre tout ce qui est pour, et pour tout ce qui est contre, mais ils ne font rien sauf critiquer, salir et baver : C’est tellement plus facile et moins fatigant de tout commenter négativement assis devant un clavier. », a pour sa part soutenu un internaute français réagissant à un article publié le journal français Libération. Pour lui, aujourd’hui, les maliens, grands critiques dans tous domaines, ont un nouvel os à ronger : la visite de Macron au Mali. Le président français vient au Mali rendre visite aux troupes françaises stationnées à Gao. Pourquoi n’est-il pas passé à Bamako ? Parce que les troupes en question sont à Gao, et qu’il n’y avait pas de troupes à voir à Bamako dans le cadre de cette visite militaire. « Oui mais ça oblige IBK à se déplacer de Bamako à Gao. Mais qu’est-ce qui vous dit qu’IBK n’a pas justement dit à Macron : On se retrouve directement à Gao sans passer par Bamako puisque les troupes sont à Gao. Non ? Pas Possible d’imaginer ça ? Toute autre visite non militaire se serait faite avec une rencontre à Koulouba. Alors arrêtez de râler, arrêtez de voir la colonisation partout, arrêtez de penser que les autres viennent piller vos richesses. C’est quoi d’ailleurs vos richesses ? Les mangues ? Alors oui, j’ai vu à Siby des militaires français ramasser 5Kgs de mangues et donc, oui, ces français ils pillent vraiment vos richesses ! Non les Maliens vos richesses, c’est vous et vous serez encore plus riches quand vous arrêterez de voir le mal partout, et le Mali le mérite bien. », a-t-il poursuivi.

