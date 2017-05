Le huitième président français, élu par la majorité du peuple français le 7 mai dernier, devrait, après Berlin, la capitale allemande, se rendre dans notre pays pour une visite aux forces françaises « barkhane » installées au nord du Mali. Macron se veut très actif et ambitionne pour l’Hexagone, son pays, la France une diplomatie de développement et une coopération internationale exemplaire.

Les activités du nouveau président français fraichement élu sont très intenses aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Après l’excellente campagne qu’il a menée, avec comme prix, des sacrifices ultimes et des efforts surhumains déployés, Emmanuel Macron continue sa politique pro-européenne avec panache. Il était hier en Allemagne où il a rencontré la Chancelière Angela Meckel avec qui il a évoqué les questions européennes et l’avenir de ce vieux continent en panne d’inspiration suite au retrait de la Grande – Bretagne de l’Euro.

Après le pays de feu Hitler, Macron arrive en principe jeudi au Mali et vendredi au plus tard. Son avion devrait atterrir à Gao où sont basées les forces françaises qu’on a pris l’habitude d’appeler « forces Barkhane » anciennement baptisées « forces Serval » lesquelles ont mené l’opération de janvier 2013 face à la progression des groupes terroristes qui occupaient et avançaient dangereusement à l’intérieur notre pays et menaçaient de toute évidence la capitale Bamako. Ces soldats français, au moins un millier, sont engagés au Mali dans le cadre de l’opération antiterroriste engagée par François Hollande, le désormais ex-président de la France.

Bien que l’insécurité soit toujours de mise au nord, l’armée malienne se bat avec ses moyens de bord et parvient aujourd’hui, cela est une réalité, à juguler différentes attaques sur différentes parties du territoire avec détermination, courage et patriotisme. On est de cœur avec l’armée malienne.

Macron, avant son élection, avait déjà indiqué que les défis dans le Sahel demeuraient considérables indexant ainsi directement le Mali. Le plus jeune président de toute l’histoire de la France depuis la Ve république entend donc redorer le blason de la métropole à l’échelle internationale. Il faut rappeler que l’intervention française au Mali depuis son début a fait 19 morts chez les militaires hexagonaux.

Cette visite prouve que le Mali est et demeure une priorité pour les autorités françaises selon le bord politique qu’on se place. Aussi, l’accord de défense intervenu entre les deux pays et qui engage les parties à coopérer en matière militaire concourt à une paix et une sécurité durables et milite pour la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme… Il faut surtout croire que le Mali et la France sont unis par l’histoire et les luttes communes pour l’indépendance et le droit des peuples à disposer d’eux – mêmes.

Issiaka Sidibé