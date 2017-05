Investi dans ses nouvelles fonctions de Président de la République française, le dimanche 14 mai dernier, Emmanuel Macron a réservé sa première sortie africaine au Mali pour réaffirmer son attachement à mettre fin au terrorisme dans le Sahel.

 Vaste territoire dans le Sahel, le Mali est le pays qui concentre un nombre important des troupes françaises en Afrique. Ce, à travers l’Opération Barkhane investie de la mission de mener une lutte sans merci contre les groupes jihadistes et terroristes sévissant dans le Sahel en général et dans le septentrion malien en particulier.

En effet, à la suite des événements de mars 2012, le militantisme radical en a profité pour transformer le Nord de notre pays en un sanctuaire de jihadistes, opérant alors avec les groupes terroristes et narcotrafiquants. Mais, la promptitude avec laquelle la France, sous François Hollande, a répondu à l’appel des autorités de la transition malienne a été salutaire dans la mesure où l’avancée fulgurante des ennemis de la République vers le Sud du pays fut nettement stoppée par les forces françaises, alors sous la bannière de l’Opération Serval qui deviendra Force Barkhane.

Au nom de cet appel, la France s’est positionnée aux premières heures de la lutte contre le radicalisme religieux et le terrorisme dans cette partie du pays, avant d’être relayées par la MINUSMA.

Néanmoins, la France n’a pas délaissé notre pays, car, ce sont ces 4000 troupes qui interviennent dans toutes les Régions du Nord du Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso et en Mauritanie, pour traquer le terrorisme.

S’imprégner du terrain et revigorer les troupes

 Dans notre pays où il est attendu aujourd’hui, Emmanuel Macron rendra visite aux troupes françaises, à en croire l’AFP, qui a précisé que le Président français a été au téléphone en contact avec la force Barkhane dans le Nord du Mali.

Il s’agit de s’imprĂ©gner des rĂ©alitĂ©s sur le terrain et de remonter le moral des troupes qui ne cessent d’être victimes des attaques de nombreux groupes armĂ©s, ayant entraĂ®nĂ© 19 pertes en vies humaines et des blessĂ©s graves dans ses rangs, et la mort de Claude Verlon et Ghislaine Dupond, depuis le dĂ©but de la mission dans notre pays. C’est lĂ mĂŞme que se justifie son entretien avec deux soldats blessĂ©s dans notre pays Ă l’HĂ´pital militaire Percy, Ă Clamart (Hauts-de-Seine).

 Renforcement de la coopération militaire

 Cette visite présente un enjeu diplomatique entre notre pays et la France qui entretient, il y a belle lurette, une coopération militaire exemplaire avec le Mali par l’appui des forces armées et de sécurité dans sa lutte contre les groupes jihadistes et pour «favoriser une appropriation africaine de la gestion des crises».

Les défis de Macron

 Si la force Barkhane a désorganisé les groupes jihadistes et terroristes, quelques groupuscules éparses continuent de semer la terreur dans le pays profond, comme cela a été le cas tout récemment à Tombouctou, au point que la situation sécuritaire semble s’enliser. Un défi majeur à relever par Macron qui doit aussi accompagner son homologue malien Ibrahim Boubacar Kéïta dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Cyril ADOHOUN