C’est en Novembre 2016 que le «Boulevard Abdel Aziz Bouteflika» du nom du président Algérien, a été inauguré à Bamako en reconnaissance aux… patati patata. Octobre 2017 : la même Algérie expulse plus de 260 Maliens sans motif et sans la manière ! De quoi méditer !

C’est en effet au mois de Novembre 2016 que l’Avenue principale sise au quartier du fleuve a été baptisée «Boulevard Abdel Aziz Bouteflika du nom du président Algérien encore en exercice.

Les autorités de la ville de Bamako ont indiqué ce jour que cette initiative se veut «une reconnaissance au rôle de personnalité marquante et un témoignage de reconnaissance du peuple malien au président Abdelaziz Bouteflika pour tous les efforts qu’il a consentis en faveur du retour de la paix et de la stabilité au Mali».

Aujourd’hui, Octobre 2017 soit une année plus tard, alors que le Mali est toujours en crise, que cette Algérie de Bouteflika expulse plus de 260 compatriotes non sans faire au moins 2 mots et 1 blessé. Quel mépris !

Si l’Algérie était véritablement soucieuse du «retour de la paix et de la stabilité au Mali» elle aurait réfléchi à deux fois avant de procéder à cette expulsion sauvage et massive qui ne fait qu’envenimer une situation déjà complexe au Mali.

Nos autorités doivent se réveiller ! Il est peut-être temps de revoir la copie de notre coopération avec ce voisin, disons… encombrant !

B.S. Diarra

