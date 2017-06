Les relations entre la France et le Mali ont connu des hauts et des bas mais n’ont jamais été rompues. D’ailleurs la coopération entre les deux pays a permis au Mali de recouvrer son intégrité territoriale du moins en partie. C’est pour faire le bilan de toutes les actions de la métropole que l’Union des Journalistes pour la Promotion de la diplomatie au Mali (UJDM), a invité l’ambassadrice Decorps  autour d’une conférence de presse avec comme thème : « Les relations de coopération franco-malienne, historique, acquis et perspectives ». C’était à la maison de la presse vendredi dernier en présence de Amadou Mahamane Sangho et de son président d’honneur Sory Kemesso.

Lors de la rencontre plusieurs sujets en rapport avec la coopération entre les deux pays ont été abordés à savoir l’intervention française au Mali, la visite récente du nouveau président Emmanuel Macron à Gao, l’accord de coopération militaire. Par rapport à Kidal qui est d’ailleurs un dossier brûlant l’ambassadrice a indiqué : « il n’y a aucune volonté de l’armée française de bloquer l’armée malienne, de l’empêcher de rentrer à Kidal ». Avant de rappeler que l’armée française et l’armée malienne travaillent main dans la main. La preuve les présidents Macron et Keita ont visité ensemble les forces maliennes et françaises. La preuve de l’engagement français au Mali l’opération BARKHANE traque régulièrement les terroristes dans la région de Tombouctou, Ber et dans le secteur de Gao. Madame l’ambassadrice de préciser l’armée  française aide plutôt l’armée malienne pour son redéploiement et pour sa formation. Au cours de ce bilan de la coopération entre les deux pays  la question du G5 sahel a été abordée sa future mission pour traquer les terroristes. Les questions économiques n’ont pas échappé à l’ambassadrice c’est pourquoi a-t-elle dit le Directeur général de l’agence française de développement a accompagné le président Macron .

Badou S. Koba Â