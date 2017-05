Les relations entre notre pays et la République d’Azerbaïdjan viennent de prendre une vitesse de croisière. La visite du Président IBK à Bakou lui a permis de mener des échanges directs et objectifs avec son hôte Azerbaïdjanais, Monsieur Ilham Aliyev. C’est pour, entre autres, l’envoi en vue chez nous, d’importantes missions pluridisciplinaires azerbaïdjanaises dans les domaines comme l’Economie et la Défense.

La participation du Mali au Forum d’ AZERBAÏDJAN est d’une importance capitale pour le Mali.

Vu tout ce que notre pays vit depuis mars 2012, avec tous les consentis pour cultiver l’esprit du dialogue, le Président IBK ne ménage aucun effort pour baliser des voies de sortie avec la tenue de différentes rencontres telles que la conférence d’entente nationale qui s’inscrit dans la droite ligne de la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

En effet, notre pays fait face aux attaques terroristes et jihadistes qui ne font que saper le moral des populations en général et, principalement, celui de nos Forces armées et de Sécurité.

Malgré la présence des Forces de la MINUSMA et de l’opération Barkhane, ces forces du mal se sont disséminées un peu partout dans la partie septentrionale et centrale du pays.

Les traques et les découvertes dont ces derniers font l’objet n’ébranlent point leur détermination de tendre des embuscades partout, à s’attaquer à des camps militaires ou des villages entiers.

IBK déterminé contre le terrorisme

Face à cette situation, le Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Kéïta ne peut que demander le soutien des amis du Mali pour enrayer ce phénomène qui gangrène le processus démocratique et le Développement économique du pays par l’équipement de l’armée nationale en arsenal de guerre de dernières générations. Au cours de chacun de ses voyages à l’Extérieur, IBK n’a jamais manqué de saisir l’opportunité pour la cause malienne, comme celle-ci à Bakou.

Lors de son tête-à-tête avec son homologue d’Azerbaïdjan, le vendredi 5 mai dernier, au Bakou Convention Center, IBK a rassuré être convaincu de l’intérêt que son hôte Aliyev porte à notre pays. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, et la Ministre de la Culture Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, étaient de la Délégation présidentielle.

Selon le Président IBK, des missions pluridisciplinaires dans le domaine de l’Economie et de la Défense vont arriver au Mali dans le meilleur délai. L’arrivée de ces missions d’Azerbaïdjan est une suite positive de l’entretien que le Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, a eu avec son homologue d’Azerbaïdjan S.E.M Ilham Aliyev, après la cérémonie d’ouverture du 4e Forum Mondial tenu les 5 et 6 mai derniers à Bakou, sur le dialogue interculturel, précisément sur le thème :

‘’Le développement du dialogue interculturel : nouvelles opportunités pour la sécurité humaine, la paix et le développement durable’’

« Je crois que personne ne serait surpris au Mali, j’ai un souci quotidien du Mali et de faire en sorte que l’armée du Mali soit équipée à hauteur de souhait. Tous ceux qui peuvent m’aider dans ce domaine seront les bienvenus », a expliqué le Président IBK. Et d’ajouter que ce pays a une industrie d’armements assez appréciée dans le monde.

Il a expliqué que la coopération avec l’Azerbaïdjan en matière militaro-technique et énergétique avait elle aussi de bonnes perspectives, notant leur intérêt pour étudier l’expérience azerbaïdjanaise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Azerbaïdjan, signe de vitalité économique

Exprimant sa gratitude pour la généreuse hospitalité en Azerbaïdjan, le Président IBK a fait savoir que le pays s’était fait une grande réputation au cours de ces dernières années en se frayant le chemin de son développement rapide. Ce, sous la présidence d’Ilham Aliyev.

Le Président IBK a salué la preuve de disponibilité entière de son homologue Aliyev à son égard puis à l’endroit des Ministres en charge des domaines dans lesquels ils ont échangé. IBK a également loué les mérites de la ville de la capitale azerbaïdjanaise en ces termes :

«Vous êtes à Bakou, vous avez vu le développement prodigieux de ce pays et quand on sait que l’Azerbaïdjan est en train de construire aujourd’hui un oléoduc qui va aller de Bakou jusqu’en Italie. C’est de dire que cela est le signe d’une vitalité fabuleuse au plan économique et industriel à nul autre égard. Donc, c’est un partenariat qui s’annonce sous de jours féconds».

Par ailleurs, le Président de la République et sa délégation ont indiqué qu’ils étaient intéressés par le développement des relations avec l’Azerbaïdjan, notant qu’ils avaient besoin d’étudier l’expérience, les opportunités techniques de ce pays dans différents domaines de développement dont celui de l’Agriculture, ainsi que ses expériences relatives à la bonne gouvernance aussi.

«Je suis totalement satisfait de ce que nous venons d’échanger avec le Président ALIYEV », a avoué le Chef de l’Etat.

Explorer les opportunités de coopération

Quant au Président Ilham Aliyev, il a affirmé qu’il existait de bonnes opportunités pour développer davantage les relations entre l’Azerbaïdjan et le Mali. Ce, en marquant que les deux pays entretenaient une coopération fructueuse au sein des organisations internationales.

Le Chef de l’Etat azerbaïdjanais a noté la nécessité d’explorer d’autres opportunités dans le cadre de la coopération bilatérale. Notamment, au plan économique, commercial et d’investissement.

Cyril ADOHOUN