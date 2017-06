Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a reçu hier à Koulouba, l’ambassadeur du Japon dans notre pays, Daisuke Kuroki. Au cours de cette audience, il a été surtout question des relations de coopération entre nos deux pays. Pour appuyer le chef de l’Etat dans la mise en oeuvre de son programme d’urgences sociales, l’ambassadeur du Japon au Mali lui a remis des dons à l’issue de cette audience.

Le premier lot est destiné à renforcer les capacités d’intervention des Forces armées et de sécurité du Mali. D’une valeur de 2 milliards de Fcfa, il est composé de 3 véhicules 4×4 Prado, 4 véhicules Pick up, 15 véhicules 4×4 Pick up simple cabine, 8 ambulances pour les Forces de protection civile, 1 camion grue, 4 citernes à eau pour incendie, 15 motos de type Yamaha, 3 motos pour escorte, 1 camion remorque et 40 radios mobiles.

Le second lot est destiné aux écoles primaires du District de Bamako dès la prochaine rentrée scolaire. Il s’agit des ordinateurs d’une valeur de 400 millions de Fcfa.

En recevant ces dons, le président de la République a remercié le gouvernement japonais pour son sens élevé de la solidarité. Il a aussi salué la qualité des relations de coopération entre les deux pays. C’est un bonheur de recevoir ces dons qui répondent aux besoins et soucis du gouvernement du Mali et des populations maliennes pour la sécurité des personnes et de leurs biens, a déclaré le chef de l’Etat qui a aussitôt remis les clés des équipements roulants au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce don arrive à un moment où les Forces spéciales anti-terroristes (FORSAT) ont montré leur dynamisme et leur professionnalisme en sauvant de nombreuses vies lors de l’attaque terroriste survenue dimanche dernier au campement Kangaba.

Cellule de

communication

Présidence de la République