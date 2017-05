Les journées culturelles de l’Europe ont été lancées dans une atmosphère festive par l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali Alain Holleville à l’institut français de Bamako le Mercredi 10 Mai 2017 et devant une vaste colonie Européenne vivant au Mali et un parterre de maliens. Durant quatre longs jours maliens et européens se berceront dans la culture européenne via des concerts, des projections de films, des vernissages et des conférences débats pour encore tisser des liens de fraternité et de convivialité entre le Mali et les Européens vivants au Mali.

‘’La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d’autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre d’autres imaginaires et d’autres cultures’’ c’est par cette assertion de Donnedieu de Vabres sur l’importance de la culture dans le renforcement des liens sociaux que l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali Alain Holleville a entamé ses propos avant d’ajouter que les journées culturelles européennes permettront aux différents partenaires et amis, et au grand public en général de se retrouver et d’échanger autour d’activités diverses comme les projections de films, des expositions, des concerts, des conférences etc. « Les journées culturelles de l’Europe sont une initiative coordonnée de la Délégation de l’Union Européenne et des Etats membres présents au Mali. Elles s’inscrivent dans le cadre de la célébration du 09 Mai, journée de l’Europe. Cette année, nous célébrons également les 60 ans du traité de Rome qui est l’acte fondateur de ce qui deviendra plus tard l’Union Européenne », dévoile-t-il. Alain a rappelé que la coopération entre le Mali et l’Union Européenne vise à promouvoir les identités culturelles en favorisant le dialogue interculturel ; à valoriser le patrimoine, à renforcer, structurer et professionnaliser le secteur au bénéfice de ses acteurs principaux, artistes et agents. Il a noté que sa structure a toujours appuyé les efforts du gouvernement et des acteurs culturels dans leurs actions en faveur de la valorisation de la culture et que cela a contribué fortement à l’enrichissement des patrimoines culturels et nationaux mais aussi et surtout à la promotion et à la valorisation de la création artistique au Mali. L’ambassadeur de l’UE au Mali a remercié toutes les ambassades Européennes au Mali qui ont œuvrées pour la réussite des journées culturelles. Le chargé des affaires de l’ambassade de France au Mali David Sadoulet a signalé que durant ces quatre jours, que les maliens découvrirons l’Europe dans sa diversité à travers le programme dressé par la commission d’organisation. Un groupe Espagnol de musique a tenu en haleine le public. Durant quatre jours, les maliens effectuerons un voyage culture dans les différents pays d’Europe étant sur place grâce aux génies créateurs des artistes européens.

Moussa Samba Diallo