Un Forum économique Emirats Arabes Unis-Mali prévu en mai prochain à Abu Dhabi

L’axe Bamako-Abu Dhabi se porte bien même très bien. Le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, séjourne actuellement aux Emirats Arabes Unis dans le cadre d’une visite de travail. Il est à la tête d’une délégation composée du monde des affaires dont des directeurs généraux de banques. Le patron du département de l’Economie et des Finances a été reçu en audience, le lundi 2 avril dernier à Abu Dhabi, par le ministre de la Coopération internationale des Emirats Arabes Unis, Madame Reem Bint Ibrahim Al Hashimy. C’était en présence de l’Ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, Son Excellence Boukary Sidibé dit Kolon.

Les échanges ont surtout porté sur le financement des logements sociaux au Mali, qui est un ambitieux programme du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. L’occasion était bonne pour le ministre Boubou Cissé de saluer l’implication personnelle de Madame Reem Bint Ibrahim Ebrahim Al Hashimy pour avoir accordé un premier décaissement de 30 millions de dollars US au profit des logements sociaux, en vue de l’accompagnement des Emirats Arabes Unis autour du Programme d’urgence présidentiel.

Comme il fallait s’y attendre, le ministre de l’Economie et des Finances a pu négocier aussi avec le ministre de la Coopération internationale des Emirats Arabes Unis de la tenue prochaine d’un Forum économique entre les deux pays. Ce grand rendez-vous qui regroupera plusieurs personnalités du monde des affaires aura lieu en principe au mois de mai prochain, à Abu Dhabi. Il s’agira donc de renforcer davantage la coopération entre les Emirats Arabes Unis et le Mali dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture, l’énergie, les télécommunications. Sans oublier les secteurs financiers.

ABH

