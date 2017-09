Je souhaiterais vivement que tous ces matĂ©riels remis aujourd’hui soient correctement entretenus et utiles pendant longtemps pour le bien-ĂŞtre de la population”. C’est avec cet accent d’espoir que l’ambassadeur du Japon a conclu son propos, jeudi, Ă l’occasion de la remise officielle de deux ateliers de forage rĂ©ceptionnĂ©s par les autoritĂ©s maliennes, dans le cadre de la seconde phase de l’Entente de Don d’un montant global de 2,5 milliards passĂ© depuis 2010 entre les gouvernements malien et japonais. La cĂ©rĂ©monie a regroupĂ© du beau monde autour du ministre de l’Energie et de l’Eau Malick, qui a officiellement remis les clĂ©s des deux vĂ©hicules et de leurs compresseurs aux acquĂ©reurs finaux. Il s’agit notamment du Groupe d’Entreprises TraorĂ© SARL, acquĂ©reur d’un atelier de forage de 400 mètres pour 553,855 millions francs, puis de l’entreprise ‘La Falaise-Mali SARL’ adjudicataire de l’autre atelier 150 mètres rĂ©trocĂ©dĂ© pour 402,542 millions francs CFA

ConformĂ©ment Ă un mĂ©canisme bien ancrĂ© dans la tradition d’aide des donateurs japonais, les montants d’acquisition sont remboursables au rythme de l’exploitation du matĂ©riel et sont destinĂ©s au financement de projets de lutte contre les effets du changement climatique. Il en rĂ©sulte du coup la double profit de contribuer Ă la fois Ă l’accès des populations Ă l’eau et Ă l’atteinte des objectifs dans un domaine oĂą le Japon est très actif auprès du Mali depuis de nombreuses annĂ©es. C’est pourquoi le ministre Malick Alhousseini n’a pas tari d’Ă©loges Ă l’endroit d’une marque de solidaritĂ©” qui conforte amplement les orientations et actions du gouvernement malien en maĂ®trise et d’accès Ă l’eau ainsi qu’en prĂ©vention et adaptation aux effets du changement climatique. “Il me plait Ă cet effet de saluer le grand geste de solidaritĂ© du gouvernement du Japon, qui a Ă©tĂ© attentif aux prĂ©occupations du Mali…”., a-t-il dĂ©clarĂ© pour la circonstance, en soulignant dans la foulĂ©e les points de convergence entre le programme prĂ©sidentiel et le geste du partenaire : “Le prĂ©sident de la RĂ©publique, Son Excellence Ibrahim Boubacar KeĂŻta, oriente le dĂ©partement de l’Energie et de l’Eau Ă faciliter l’accès Ă l’eau potable – accès tout Ă la fois gĂ©ographique et financier – pour les populations Ă faibles revenus par la multiplication des amĂ©nagements et des points d’eau, y compris en milieu urbain et semi-urbain…lĂ oĂą les populations dĂ©jĂ en difficultĂ© payent l’eau quatre Ă cinq fois plus cher qu’un abonnĂ© ordinaire. C’est dire combien il m’est un devoir de saluer (…) l’implication vertueuse de l’Empire du Japon Ă la mise en Ĺ“uvre de notre Programme prĂ©sidentiel d’urgences sociales d’accès Ă l’eau potable”.

Le ministre n’a pas omis non plus de mettre l’accent sur la nĂ©cessitĂ© de pĂ©rennisation du Don japonais en se hissant “Ă la hauteur de la confiance et de l’amitiĂ©” entre les deux pays par un respect scrupuleux des clauses contractuelles en termes de “fonctionnement des Ă©quipements et de paiement des tranches annuelles libĂ©rables”.

Cette allusion lui est notamment inspirĂ© par l’exĂ©cution financière de la première phase du mĂŞme programme dont les premiers acquĂ©reurs finaux, en l’occurrence NBB (Nouvelles Brasseries de Bamako) et SETRA (SociĂ©tĂ© d’Entreprise et de Travaux), accusent depuis 2014 un taux de remboursement de 57% et 51% respectivement sur les montants de rĂ©trocession de matĂ©riels acquis dans les conditions similaires. Ce sont des dĂ©tails qui n’affecte pas outre mesure la determination des deux partenaires Ă consolider leur coopĂ©ration et Ă concrĂ©tiser leurs engagements dans un domaine oĂą ils partagent beaucoup d’intĂ©rĂŞts. C’est du moins ce qui ressort du propos de l’ambassadeur Daisuke Kuroki, qui n’a pas manquĂ© de souligner l’importance que lui accorde son pays ainsi que sur la satisfaction qu’il Ă©prouve en coopĂ©rant avec le Mali depuis des dĂ©cennies dans l’accès des populations Ă l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

A KeĂŻta