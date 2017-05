Initiative du groupe Atijariwafa Bank, le Club Afrique développement du Mali a été lancé à Bamako le 11 mai 2017 en présence de Hassane Naciri, l’ambassadeur du Maroc au Mali. «Nous sommes en train de parler du développement, et le thème est investir au Mali ; les Maliens vivant à l’extérieur doivent investir au Mali », a déclaré Hassane Ouastani, le Directeur général de la BIM.

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique Développement ont procédé au lancement officiel du Club Afrique Développement – Mali.

L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement : « Investir au Mali ».

Konimba Sidibé, le ministre des Investissements et des Petites et Moyenne Entreprises, a estimé que le Maroc est l’un des pays qui croient le plus au Mali. «Et nous devons tout faire pour que cela se poursuit. Je dois saluer le dynamisme des Marocains ; ils sont en train de faire mon boulot, car le boulot d’un ministre est d’aller chercher des investisseurs», a-t-il affirmé.

Soumaila T. Diarra