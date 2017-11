Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) consolide une fois de plus sa coopération avec le Mali à travers une remise de véhicule et d’ ordinateurs à la direction de la coopération multilatérale. La remise s’est effectuée le vendredi 10 novembre 2017 au ministère des affaires étrangères du Mali sous la coprésidence de la représentante de l’UNFPA-Mali et du directeur de la coopération multilatérale.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) vient de renforcer la Direction de la Coopération Multilatérale (DCM) en lui remettant des équipements constitués de 6ordinateurs, 1imprimante en couleur de grande capacité, 3imprimantes multifonctions, 1 projecteur et un véhicule 4X4.

Selon la représentante de l’UNFPA-Mali, Josiane Yaguibo, cette contribution vise à : faciliter la mission de coordination du 7ème Programme de Coopération gouvernement du Mali et UNFPA pour un Mali Résilient-Réconcilié-Emergent plaçant de mieux en mieux la question du Dividende Démographique , la Promotion des Droits /Dignité de la Femme, la Santé sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes filles au cœur des Politiques de Développement.

Quant au directeur de la Coopération Multilatérale, l’ambassadeur Dr Modibo Traoré, ce geste contribue non seulement à l’amélioration du travail de la DCM mais souligne également la bonne coopération qu’entretient le Mali avec l’UNFPA. Aussi tout en assurant que bon usage serait fait des équipements, son Excellence Dr Modibo Traoré a salué les multiples efforts déployés par l’UNFPA aux côtés du gouvernement du Mali en faveur des populations.

La rencontre a également permis à la représentante de l’UNFPA-Mali de féliciter le gouvernement pour ses avancées dans le cadre de leur coopération, une coopération où la question du Dividende Démographique occupe une place importante. Une meilleure capture de la transition démographique gage d’une réelle émergence, un défi pour les pays du SWEDD.

Mettant en exergue l’importance pour notre pays de tirer profit du dividende démographique, le directeur de la DCM, propose d’ innover sur le plan local en impliquant les jeunes et les leaders communautaires pour mener des campagnes intensives pour un changement de comportement face au DD.

Soulignons que la représentante de l’ UNFPA, Josiane Yaguibou était accompagnée à cette rencontre de son adjoint, Cheikh Tidiane Mbengue , du représentant assistant, Mantala Traoré et du chargé de la Communication, Moussa Baba Coulibaly.

Khadydiatou SAANOGO/Maliweb.net

