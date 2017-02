Le Ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l’intégration africaine SEM. Abdoulaye DIOP et l’Ambassadeur des Etats-Unis ont procédé ce vendredi 3 février 2017 à une signature de convention de plus de 62 188 417 de dollars américains soit environ 40 000 000 000 franc CFA.

Cette signature à laquelle a pris part le Directeur de l’USAID Mali et plusieurs cadres du Ministère des Affaires Etrangères a porté sur l’Amendement n°5 à l’Accord de subvention de l’Objectif de Développement 2016-2020 signé le 9 octobre 2015 entre le Gouvernement du Mali et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, intitulé les « Maliens se forgent un avenir démocratique, résilient et prospère » ainsi que son plan financier révisé illustratif.

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique octroie ainsi quarante milliards (40 000 000 000) de FCFA américains au titre de l’année 2016. Ce montant financera essentiellement des projets bilatéraux pour le compte des Ministères de la Santé (22.952.250 USD), de l’Education (13.087.000 USD), de l’Agriculture (10.935.750 USD), bonne gouvernance (4.480.000 USD), Résolution des conflits et réconciliation (2.826.000USD).

L’Accord d’objectif de développement signé le 09 octobre 2015 prévoit le décaissement de la contribution par tranches annuelle devant faire l’objet de signature jusqu’à l’épuisement des 690 076 000 dollars américains au titre de ce programme couvrant la période de 2016 à 2020.

L’Ambassadeur américain a rappelé que les Etats Unis sont présents au Mali depuis de longues années notamment à travers l’USAID et dans de nombreux secteurs du développement. Il n’a pas manqué de réaffirmer la disponibilité de son pays à accompagner les efforts de développement ainsi que de lutte contre l’insécurité surtout après l’attentat de Gao.

Dans son intervention, le ministre DIOP s’est réjoui de procéder à la signature de ce cinquième Amendement avec comme leitmotiv : « les Maliens se forgent un avenir démocratique, résilient et prospère ». Il a indiqué qu’au-delà du montant, du reste fort appréciable, la e cérémonie revêtait une importance particulière dans la mesure où elle témoigne de la qualité et de l’excellence des relations de coopération amicale et féconde entre le Mali et les Etats-Unis d’Amérique. Cela est d’autant plus pertinent au regard des domaines ciblés, à savoir essentiellement les Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture et d’autres secteurs non moins importants comme l’environnement, la résolution des conflits, la justice, la bonne gouvernance et l’Etat de droit, le tout dans un cadre strictement bilatéral.

Il a également exprimé à cette occasion ses sentiment de profonde gratitude au Gouvernement américain pour ses multiples efforts tendant au développement socio-économique du Mali et réaffirmer l’engagement constant du Gouvernement ainsi que du Président de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, d’œuvrer sans relâche en vue de l’élargissement et la consolidation d’une coopération bilatérale toujours mieux ciblée et soutenue.

Le Ministre DIOP a également rassuré que la transparence et la redevabilité, si chères à nos partenaires et particulièrement au contribuable américain, accompagneront la bonne exécution des projets et programmes convenus. En cela, l’accompagnement du Département des Affaires Etrangères dans les missions de pilotage des revues annuelles ou de portefeuille, conjointement avec nos partenaires, ne fera pas défaut car, en définitive, c’est un gage d’efficacité, a-t-il souligné.

Source : Bureau d’Information et de Presse MAECIIA