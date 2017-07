Les arnaques, fraudes et escroqueries sont très fréquentes dans la région et concernent en particulier le Mali. Soyez vigilants !

La plupart des réseaux qui opèrent dans la région sont basés à Abidjan, mais ils couvrent toute la sous-région. Beaucoup de leurs tentatives d’arnaques concernant le Mali présentent le même scénario : un français de passage à Bamako, avec lequel des liens virtuels ont été noués depuis peu sur les réseaux sociaux avec une personne résidant en France, qui se trouve en difficulté financière au Mali et dont la sécurité, la santé sont menacés.

Typologie des principales arnaques et escroqueries

Arnaques aux sentiments

Les escrocs créent de faux comptes sur des sites de rencontre, ou sur les réseaux sociaux en utilisant des photos d’hommes ou de femmes récupérées sur internet. Habilement, ils peuvent entretenir des correspondances pendant des semaines et des mois pour mettre leur interlocuteur en confiance et faire naître des sentiments. Puis ils solliciteront leur victime, pour l’achat d’un billet d’avion permettant de leur rendre visite, pour l’achat d’un nouvel ordinateur, pour aider un membre de leur famille tombé soudainement malade ou victime d’un accident, etc.

Ces escrocs que l’on appelle communément « brouteurs » maitrisent bien les outils informatiques, sont spécialistes de la retouche d’images et utilisent également des flux-vidéos préenregistrés sur leurs webcams.

Ils vous font croire qu’ils se sont fait arrêter à l’aéroport au moment d’embarquer parce que leurs vaccinations ne sont pas à jour, ou qu’il sont soupçonnés de trafic d’œuvres d’art ou encore qu’ils ont besoin d’un chèque de voyage pour regagner la France.

Hameçonnage

L’hameçonnage ou « phishing » en anglais est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité. Vous êtes destinataire d’un email d’un de vos proches vous apprenant qu’il est en voyage d’affaire à Bamako et qu’il s’est fait agressé sur la route de l’aéroport se faisant voler tous ses papiers, ou qu’il a eu un accident de voiture et se trouve à l’hôpital sur le point de se faire opérer.

Vous êtes ensuite contactés par des soi-disant officiers de police ou chirurgiens dont le seul but est de vous faire envoyer de l’argent.

L’imagination des escrocs est sans limite. Certains n’hésitent pas à créer des adresses email ressemblantes à celles utilisées par l’ambassade ou le consulat. Sachez que les adresses officielles finissent toutes par @diplomatie.gouv.fr ou par @ambafrance-ml.org

Les arnaques « à l’héritage »

Les escrocs diffusent un message électronique proposant de mirobolantes commissions, en échange de l’utilisation d’un compte bancaire pour effectuer des virements d’un montant très élevé. Il s’agit en général de prétendus fonds qui se trouveraient bloqués dans une banque au nom de prétendus héritiers ne pouvant récupérer leurs avoirs sans l’intervention d’un tiers. Les escrocs excellent dans l’art d’instaurer un doute dans l’esprit des personnes qui se font duper en usurpant le nom de personnes réelles et de vraies banques et en créant des adresses électronique évocatrices, mais fausses (telles « scotland_yard@hotmail.com » ou « cia@yahoo.com »).

L’objectif des escrocs consiste soit à obtenir le numéro de votre compte bancaire et un exemplaire de votre signature pour donner de faux ordres de virement à votre banque, soit à vous faire payer de prétendus « frais de dossier » préalables, qui se succèderont ensuite en cascade.

Plusieurs variantes circulent sur internet : personne atteinte d’une grave maladie ou décédée dans un accident d’avion, mystérieuse valise diplomatique ou malle qui se trouverait bloquée à Bamako, etc…

Arnaques à la loterie

Les escrocs diffusent des messages électroniques vous avisant que vous avez gagné le gros lot d’une loterie, généralement par tirage au sort parmi des adresses électroniques.

L’objectif consiste soit à demander le paiement de frais de dossier ou de transport du lot.

Arnaques à la commande de matériel et promesse de paiement par carte de crédit ou virement bancaire

Les escrocs passent des commandes de matériel à des exportateurs français ou à des hôtels en France au nom de fausses entreprises locales et proposent de payer, soit par cartes de crédit (il s’agit alors de cartes volées ou fausses), soit par virements bancaires (de faux ordres de virement vous sont adressés en pièces jointes).

Détournements de courrier à destination des banques

Les courriers détournés sont utilisés pour des escroqueries. Il est recommandé d’éviter la voie postale dans les relations avec les établissements bancaires situés au Mali et de privilégier les envois sécurisés.

Arnaques à la voiture d’occasion

En réponse à une offre de vente mise en ligne sur Internet (le bon coin par exemple), un prétendu acheteur résidant ou en déplacement au Mali demande les coordonnées bancaires du vendeur pour un prétendu virement ou l’expédition du véhicule avec promesse de règlement dès réception.

Arnaques au dédommagement des victimes d’abus de confiance

Certains fraudeurs après avoir escroqué une première fois leur victime n’hésitent pas à se faire passer pour un policier malien ou un organisme de lutte contre la cybercriminalité dans le but d’arnaquer leur victime une deuxième fois. Le système consiste toujours à vous promettre un remboursement du préjudice subi nécessitant au préalable des frais de dossier que la victime doit payer avant de se faire indemniser.

Faut-il répondre ?

Non. Ne jamais répondre. Même si le message provient d’un avocat ou d’une personnalité connue, les escrocs sont capables d’usurper n’importe quelle identité. Soyez méfiant et faites preuve de bon sens : si une offre vous paraît trop belle pour être vraie, c’est qu’il s’agit d’une arnaque.

Ne jamais donner ses coordonnées bancaires ou un exemplaire de sa signature (de faux ordres de virements pourraient alors être adressés à votre banque pour vider votre compte).

Ne jamais envoyer d’argent (via Western Union par exemple) au titre de « frais de dossier » préalables, qui se succèderaient en cascade.

Enfin sachez que les escrocs utilisent les réseaux sociaux pour recueillir des informations sur vous et vos amis.

Que faire si vous avez répondu ?

Si vous avez communiqué des informations relatives à un compte bancaire : prendre contact immédiatement avec votre banque afin d’éviter qu’elle accepte de faux ordres de virement.

Si vous avez versé de l’argent : déposer plainte en France (police ou gendarmerie). La probabilité de récupérer vos fonds est extrêmement faible, pour ne pas dire nulle.

Que peut faire le consulat ?

Le consulat a un rôle d’information du public.

il peut vérifier pour vous, dans la mesure du possible, l’existence de particuliers, d’organismes, d’entreprises, d’avocat, de notaire ou de banque…

mais il ne peut récupérer les fonds que vous avez versés à des escrocs, qui se sont vraisemblablement déjà volatilisés ;

ni déposer plainte à votre place au Mali.

Vous pouvez lui envoyer par la voie électronique (vor adresses génériques) les messages d’arnaques que vous recevez.

Les contacts utiles en France sont :

http://vosdroits.service-public.fr/F1515.xhtml

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/cybercriminalite

Source : site de l’ambassade de France

KANTAO Drissa