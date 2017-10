L’Hôtel Radisson Blu a abrité, du 19 au 21 octobre un « atelier de l’USAID sur la sécurité alimentaire et la résilience ». La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, en présence notamment de Gregory Garland, Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Mali. Etaient également présents Mme Dicko Bassa Diané, Commissaire adjointe au Commissariat à la Sécurité alimentaire, Joseph Sany, Mark Wenkling, Modibo Traoré, Fatimata Ouattara, Amadou Camara et André Mershan, tous membres du bureau USAID de Bamako et de Washington. D’autres participants à cet atelier de trois jours venaient des structures étatiques, du secteur privé, des structures de recherche agricole nationales et internationales.

Partager les résultats et solliciter l’engagement des parties prenantes maliennes à l’élaboration d’une stratégie pour les investissements et les priorités en matière de sécurité alimentaire et de résilience, tel étaient le but visé par cet atelier.

Gregory Garland s’est réjoui du fait que le Mali figure parmi les 12 pays du monde bénéficiaires de la stratégie de sécurité alimentaire mondiale des Etats-Unis. Ce choix a été aussi salué par le ministre Diop qui a félicité les Etats-Unis d’Amérique et a souhaité que notre pays puisse produire des résultats tangibles au terme de cette stratégie. Il a souligné que la sécurité alimentaire et nutritionnelle implique de produire en quantité et en qualité, avec les soucis d’accessibilité financière aux marchés. Le ministre Diop a également rappelé le concept mondial de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui préconise d’«assurer à l’ensemble de la population, en tout temps et en tout lieu, un accès équitable à une alimentation de qualité, équilibrée, suffisante et saine…».

Gregory Garland a aussi rappelé que l’acte de la sécurité alimentaire adopté l’an dernier par le Congrès des Etats-Unis démontre l’engagement continu du gouvernement américain à réduire la pauvreté et la faim dans le monde. Il a relevé que la nouvelle stratégie globale de sécurité alimentaire de l’USAID est la suite de l’« initiative alimentaire pour l’avenir» connue sous le nom de «Feed the future» (littéralement nourrir le futur), il y a 5 ans de cela. La nouvelle stratégie mondiale de sécurité alimentaire vise des objectifs de croissance soutenue par l’agriculture durable et inclusive, le renforcement de la résilience chez les personnes et les systèmes et une population bien nourrie, notamment les femmes et les enfants.

La commissaire adjointe au Commissariat à la Sécurité alimentaire, Mme Dicko Bassa Diané, a fait une présentation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du gouvernement qui est, selon elle, un cadre de référence en matière d’orientation et de gouvernance de toutes les actions de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cette politique a pour but, entre autres, d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une population en forte croissance et de plus en plus urbaine, de plus en plus affectée par les crises alimentaires récurrentes dans un contexte de production agricole affectée par les effets des changements climatiques.

La charpente de cette politique, dira Mme Dicko Bassa Diané, est de contribuer à prévenir et à réduire la malnutrition sous toutes ses formes. Le gouvernement américain veut contribuer à l’atteinte de cet objectif à travers sa stratégie mondiale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

