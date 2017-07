L’ambassadrice de France au Mali, Evelyne Decorps vient de procéder à la signature de deux conventions à hauteur de 4 59 169 900F Cfa avec deux ONG, ACTED et le Secours Islamique France pour appuyer les populations vulnérables de la région de Mopti.

-Maliweb.net- Pour le renforcement de la sécurité alimentaire et économique de 1700 ménages dans le cercle de Koro, l’ ambassade de France au Mali a octroyé la somme de 327 978 500F CFA à l’Ong ACTED pour son projet, qui se veut être une réponse immédiate aux récentes violences dans le cercle de Koro. Selon le porteur dudit projet et Mme Evelyne Decorps, il va permettre la construction et la réhabilitation des infrastructures agro- pastorales, notamment hydrauliques dans le cercle , des mesures de soulagement concrètes pour les populations de Mopti.

Quant au second, financement qui s’élève à 203 346 670F Cfa, il sera co-financé à hauteur de 200 000 euros par la France et de 110 000 euros par l’ONG Secours Islamique France qui va le mettre en œuvre. Son objectif sera de favoriser l’inclusion sociale des enfants et des jeunes talibés de Mopti par une amélioration de leurs conditions de vie, et leur accès aux services sociaux de base et à l’emploi, selon Son Excellence Mme l’ambassadrice. D’autres missions du projet seraient d’appuyer la structuration des écoles coraniques avec l’appui des associations des maîtres coraniques.

Ces deux initiatives vont intervenir aux côtés des services techniques de l’État malien pour son accompagnement dans la mise en œuvre des services sociaux de base au bénéfice des populations vulnérables. Des initiatives qui viennent en complément des efforts gouvernementaux et ceux des autres partenaires pour une réponse globale et cohérente en faveur des populations les plus vulnérables de la région de Mopti à l’en croire l’ambassadrice de France au Mali.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net