PortĂ© par ses pairs Ă la tĂȘte de la force conjointe du G5 Sahel, le PrĂ©sident malien engrange dĂ©jĂ des rĂ©sultats. La preuve est le dĂ©blocage de  50 millions d’euros par l’Union EuropĂ©enne (UE). Un soutien consĂ©cutif au plaidoyer du N°1 Malien.

 Si, au dĂ©part, le soutien Ă la force conjointe du G5 Sahel laissait Ă dĂ©sirer, force est de constater aujourd’hui que les partenaires se font entendre. Le lobbying du PrĂ©sident en exercice a eu raison de la force antiterroriste qui bĂ©nĂ©ficie des soutiens chaque jour que Dieu fait.

L’UE confirme aujourd’hui son engagement et sa volontĂ© de soutenir de façon rĂ©active et efficace ses partenaires du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad pour lutter contre le trafic de drogue et d’ĂȘtres humains, contribuer au rĂ©tablissement de l’autoritĂ© de l’Etat et au retour des personnes dĂ©placĂ©es et des RĂ©fugiĂ©s, faciliter les opĂ©rations humanitaires et la livraison de l’aide aux populations affectĂ©es et contribuer Ă la mise en Ɠuvre des actions de dĂ©veloppement au Sahel.

GrĂące Ă cet appui, financĂ© au titre de la FacilitĂ© Africaine de Paix l’Union EuropĂ©enne contribue au dĂ©ploiement et au renforcement de la Force conjointe, Ă travers la fourniture d’infrastructures, de moyens de transport et de communication ainsi que de capacitĂ©s logistiques et de protection.

Ce soutien europĂ©en s’inscrit dans le cadre d’une approche intĂ©grĂ©e, qui mobilise notamment les missions de la Politique de SĂ©curitĂ© et de DĂ©fense Commune (PSDC), en particulier la mission de formation de l’Union EuropĂ©enne au Mali (EUTM).

Dans ce domaine, le soutien apportĂ© Ă la Force conjointe s’effectuera en complĂ©mentaritĂ© avec celui apportĂ© par l’opĂ©ration française Barkhane.

L’Union EuropĂ©enne finance cette force antiterroriste via le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique plusieurs programmes dans la RĂ©gion afin de renforcer les capacitĂ©s opĂ©rationnelles des autoritĂ©s nationales, pour leur permettre d’effectuer un contrĂŽle effectif du territoire national et consolider l®État de Droit, tels que le PARSEC au Mali ou le GAR-SI dans les cinq pays du G5 Sahel (et le SĂ©nĂ©gal), qui sont complĂ©mentaires au dĂ©ploiement de la Force conjointe.

Le Fonds fiduciaire intervient Ă©galement pour amĂ©liorer l’accĂšs aux services de base, la rĂ©silience des populations vulnĂ©rables et le dialogue inter et intra-communautaire, essentiels pour assurer la durabilitĂ© des efforts en matiĂšre de sĂ©curitĂ©.

L’UE a renforcĂ© ces derniĂšres annĂ©es son partenariat avec les pays du Sahel G5, que sont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Les deux derniĂšres rencontres ministĂ©rielles ont eu lieu en juin 2016, Ă Bruxelles, et en juin 2017, Ă Bamako, et la Haute ReprĂ©sentante/Vice-prĂ©sidente Frederica Mogherini avait auparavant Ă©galement participĂ© au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G5 Sahel au Tchad en novembre 2015.

L’UE est un acteur clĂ© dans le secteur de la sĂ©curitĂ© au Mali et la RĂ©gion du Sahel. Cela, Ă travers la prĂ©sence de trois missions de la Politique de SĂ©curitĂ© et de DĂ©fense Commune (PSDC): EUCAP Sahel Niger (formation et conseil aux forces de sĂ©curitĂ© du Niger pour lutter contre le terrorisme et le crime organisĂ©), EUCAP Sahel Mali (formation et conseil aux forces de sĂ©curitĂ© maliennes pour garantir l’ordre dĂ©mocratique) et la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM) (appui Ă la formation et entraĂźnement du personnel de commandement de l’armĂ©e malienne). Un processus de rĂ©gionalisation de l’action de ces trois missions est en cours.

Le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique a Ă©galement Ă©tĂ© mobilisĂ© Ă hauteur de 450 millions d’euros pour soutenir des projets complĂ©mentaires de renforcement de la sĂ©curitĂ©, de la gouvernance, de la crĂ©ation d’emplois et de rĂ©silience des populations affectĂ©es dans des zones prĂ©cises au Mali et dans la RĂ©gion. Ce soutien de 50 millions d’euros en faveur de l’action des pays du G5 Sahel avait d’ores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© annoncĂ© par l’UE en juin 2017 Ă l’occasion de la participation de la Haute ReprĂ©sentante/Vice-prĂ©sidente Federica Mogherini au sommet du G5 Sahel Ă Bamako.

Ces marques de confiance manifestĂ©es Ă l’endroit de G5 Sahel sont l’Ɠuvre d’un Homme. Il s’agit d’IBK et non moins PrĂ©sident en exercice de cette force commune. L’espoir est dĂ©sormais permis par rapport aux financements du G5 Sahel. Pari rĂ©ussi pour le PrĂ©sident malien qui multiplie ces derniers les contacts en vue de bĂ©nĂ©fice du soutien des partenaires au dĂ©veloppement et anonymes tapis dans l’ombre.

Par ailleurs, l’UE salue la tenue  du ComitĂ© de DĂ©fense et de SĂ©curitĂ© du G5 Sahel, et l’engagement renouvelĂ© des Etats du G5 Ă renforcer leur coopĂ©ration en rĂ©ponse aux menaces transnationales, notamment  les derniĂšres attaques au Mali en juin et au Burkina Faso en aoĂ»t dernier.

Notons que l’’aide europĂ©enne au dĂ©veloppement pour les cinq pays du G5 Sahel s’Ă©lĂšve Ă 2 milliards d’euros sur la pĂ©riode 2014-2020.

Ambaba de Dissongo