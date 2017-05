Dans le cadre des activités des journées de l’Europe célébrées chaque année au mois de mai, les étudiants de la Faculté de droit privé ont eu le privilège d’accueillir le vendredi 12 mai, sur la colline du savoir, SE Alain Holleville, ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne au Mali. Il s’agissait pour le chef de la délégation de l’UE de s’entretenir avec les étudiants sur le thème: « 60 ans du traité de Rome, les enjeux, défis et perspectives de L’UE ». Pour la circonstance, il avait à ses côtés le doyen de la faculté, Pr Daouda Sacko et le chef de DER, Dr Boreima Kansaye. Sous la modération des responsables de la faculté, la journée a été un véritable exercice pédagogique qui a conduit SE l’ambassadeur à expliquer les enjeux et défis de l’Union 60 ans après, les actions de l’Union dans notre pays et de répondre aux préoccupations des étudiants.

D’entrée de jeu, SE dira que le Mali est un partenaire très ancien de l’UE. SE Alain Holleville a parlé de l’accroissement des interventions de l’UE dans notre pays, basé sur l’accompagnement du Mali dans le domaine économique, sécuritaire, humanitaire, migratoire, entre autres. Dans notre pays l’Union européenne occupe une place importante dans les domaines de l’aide au développement, l’aide humanitaire, la sécurité et le maintien de la paix. Mais il dira que certains domaines ont une dimension sous régionale. Il a notamment évoqué le partenariat entre l’UE et le G5 Sahel dans le cadre de la sécurisation du sahel.

Il est à souligner que l’UE a aidé le Mali au retour à l’ordre constitutionnel au Mali après le putsch du 22 mars 2012 et prend actuellement part et de façon active dans la stabilisation du Mali et le maintien de la paix. Des sujets comme la présence actuelle de certaines missions de l’Union européenne au Mali, la Mission européenne de formations des forces armées maliennes et l’EUCAP Sahel-Mali intervenant dans la formation des policiers, gendarme et gardes maliens n’ont pas été occultés.

Lors de ce débat, les uns et les autres ont été d’avis que l’UE est un modèle de communauté qui doit inspirer les Etats composant les parties du monde à travailler d’avantage ensemble pour la paix et la prospérité.

DK