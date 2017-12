Le 21 décembre 2017, son Altesse Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, a effectué une visite d’amitié et de travail au Mali. A l’issue des travaux, le Chef de l’Etat du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita et son homologue du Qatar ont signé deux protocoles d’accord dont l’un concerne l’éducation fondamentale pour une valeur de 40 millions de dollars US, soit plus de 22 milliards de francs CFA.

C’est à 10 heures 30 minutes que le vol A7-HHI Qatar a atterri sur le tarmac de l’aéroport International Modibo Kéita de Bamako. A 10 heures 43 minutes, l’avion de son Altesse s’est immobilisé en face du protocole d’accueil devant le pavillon présidentiel. Après le traditionnel accueil avec les honneurs, le Président malien, Ibrahim Boubacar Kéita et l’Emir du Qatar, Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani se sont entretenus dans le salon d’honneur avant de se diriger vers la présidence de la République pour une séance de travail.

Cette entrevue s’est achevée par la signature de deux protocoles d’accord, dont l’un porte sur l’éducation physique et sportive et le second sur l’éducation fondamentale. La valeur de ce dernier protocole est estimée à 40 millions de dollars US, soit environ 22 milliards 139 millions 481 mille 665 francs CFA. Ce protocole sera financé à travers le Fonds de Développement du Qatar.

Au cours d’un point de presse, le ministre malien des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, a fait la lecture du communiqué conjoint qui a sanctionné cette visite de travail, signé par les deux Chefs d’Etat. Dans ce document, ils expriment leur ferme volonté à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Cela, à travers l’ouverture des Ambassades dans les deux Etats.

Au cours des échanges, l’Emir du Qatar, Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani a tenu à saluer l’évolution de la situation politique et sécuritaire du Mali, à travers la mise en œuvre de l’Accord de paix, et la mise en place de la force du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme dans tout le Sahel.

Son Altesse Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani a également réitéré à Ibrahim Boubacar Kéita et à tout le peuple malien, le soutien de son pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les deux Chefs d’Etat ont reconnu que la décision du Président américain, Donald Trump, faisant de Jérusalem la capitale d’Israël, ne contribue pas à la paix et à la stabilité.

Selon le ministre malien des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, cette visite de travail de l’Emir du Qatar, Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani, est une tournée politique afin de renforcer les liens entre les pays africains et ceux du Golfe pour faire face aux menaces terroristes.

A la fin des entretiens, Son Altesse Sheickh Tamin Bin Hamad Al-Thani a invité le Président malien pour une visite officielle au Qatar. Une demande qui a été acceptée.

L’Emir du Qatar a quitté le Mali aux environs de 13 heures 30 minutes.

Ousmane Ballo

Commentaires via Facebook :