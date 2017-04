Le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita, en visite d’Etat au Royaume d’Arabie saoudite a été élevé à la dignité de Grand Wissam Abdel Aziz par le Roi Salman Bin Abdel Aziz d’Arabie saoudite.

La visite officielle du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita lui a permis de renforcer davantage les liens de coopération avec l’Arabie saoudite. Le chef de l’Etat malien a reçu la médaille de la dignité de Grand Wissam Abdoul Aziz des mains du Roi Salman Bin Abdel Aziz. Le président IBK en a profité aussi pour échanger avec certaines personnalités sur des questions de développement. La délégation malienne a prié pour la paix au Mali, à Médine.

Le président Ibrahim Boubacar Kéita séjourne depuis ce 17 avril en Arabie saoudite dans le cadre d’une visite officielle à l’invitation de Sa Majesté le Roi Salman bin Abdel Aziz Al Saoud. Le chef de l’Etat est accompagné d’une forte délégation composée des ministres parmi lesquels le général Salif Traoré de la Sécurité et de la Protection civile et Thierno Amadou Oumar Hass Diallo des Affaires religieuses et du Culte. Des leaders religieux dont le président du Haut conseil islamique, Mahmoud Dicko et de certains imams dont celui de la Grande mosquée de vendredi de Bamako, font partie de la délégation. Sans oublier l’épouse du chef de l’Etat, Kéita Aminata Maïga.

C’est la deuxième fois qu’un président malien se rend en visite officielle en Arabie saoudite, depuis l’indépendance. Il s’agit d’insuffler une nouvelle dynamique dans le cadre des relations bilatérales très exemplaires entre les deux pays. Cette visite se tient seulement une semaine après la cérémonie de baptême de la Grande mosquée de Bamako du nom du Roi Fayçal Bin Abdel Aziz.

L’agenda du président de la République est très chargé. C’est le 18 avril qu’il a été accueilli avec tous les honneurs au Palais royal par le Roi Salman Bin Abdel Aziz. Une belle occasion pour les deux personnalités d’échanger sur les liens de coopération. Ensuite, le Roi Salman a offert un déjeuner au président IBK et à sa délégation avant que le chef de l’Etat malien accorde des audiences aux deux princes héritiers.

L’un des temps forts de cette visite officielle aura été la cérémonie de décoration du président Ibrahim Boubacar Kéita au rang de la Dignité de Grand Wissam Abdel Aziz par le Roi Salman. C’est la plus haute distinction d’Arabie saoudite. Le président IBK a saisi cette opportunité pour décorer à son tour le Roi Salman de la Grande croix de l’Ordre national du Mali, qui est aussi la plus grande distinction dans notre pays. Cette distinction du président IBK est une marque de reconnaissance de l’Arabie saoudite envers le Mali.

Après cette cérémonie, le chef de l’Etat a eu des entretiens avec les opérateurs économiques saoudiens notamment de la Chambre de commerce et d’industrie. Comme il fallait s’y attendre, IBK a invité les opérateurs saoudiens à venir investir dans son pays. Une manière de renforcer davantage la coopération entre les deux pays.

Le président IBK a profité de son séjour pour échanger avec différentes personnalités notamment le secrétaire général de l’OCI et le président de la BID. Il s’agissait des échanges sur des questions de développement.

A.B. HAÏDARA

L’Arabie Saoudite : Mme Kéita Aminata Maïga découvre les lieux touristiques

L’épouse du président IBK profite bien de son séjour en Arabie saoudite à travers des visites sur différents lieux touristiques du pays. Ainsi, elle a visité tour à tour le Parc zoologique de Ryad, bâtie sur une superficie de 80 hectares. Ce parc accueille plus de 1500 espèces d’animaux et des espaces de détente. La première Dame a été tout simplement émerveillée par le conditionnement exemplaire et le bon traitement des animaux du Parc zoologique saoudien. Après ce lieu touristique, l’épouse du chef de l’Etat s’est rendue au village artisanal de Ryad dont les matériaux de construction ressemblent beaucoup à ceux utilisés dans la région de Ségou. La présidente de l’ONG Agir a également visité le Centre d’aide humanitaire et de secours King Salman de Ryad pour un plaidoyer de haut niveau en faveur des couches vulnérables et défavorisées du Mali.

Créé en 2015 par le Roi Salman Bin Abdel Aziz, le Centre d’aide humanitaire a pour mission de porter secours aux personnes vulnérables à travers le monde surtout celles qui sont dans des pays en crise et qui ont un besoin urgent de prise en charge humanitaire.

A.B. HAÏDARA