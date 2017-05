En ne passant pas par Bamako, nombreux sont nos compatriotes qui ont été sidérés. Mais, il faut indiquer que cette visite n’est pas une visite d’état, du coup le Premier ministre et le ministre des Affaires Etrangères avec le président de l’Assemblée nationale pouvaient mieux représenter le Mali. En lui faisant cet honneur, IBK n’a pas dérogé à la règle du diatigiya surtout que la France se bat à nos côtés pour sauver tout le monde entier. A Gao au Mali ce 19 Mai pour quelques heures, le président Macron a été d’un soutien incommensurable pour le Mali. Les retombées ?

En assénant ses vérités, Macron entend mettre définitivement fin à cette guerre terroriste qui met le Mali au pied du mur. Mais, il a été clair en indiquant aux autorités maliennes de se réveiller.

Pour cette première sortie en Afrique, le président français semble indiqué qu’il veut continuer sur les traces de ses prédécesseurs. Mais, qu’il ne le fera pas avec la langue de bois. Puisqu’au côté du Mali, la France, dit-il, a perdu trop de militaires en 4ans. Pour cela, il dit qu’il était hors de question pour lui de laisser les soldats français être les dindons de la farce. Ceci est un signal fort pour la suite des événements. Parce qu’il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas : la grande responsabilité de l’Algérie dans le combat contre le terrorisme djihadiste dans le sahel. Il a été du moins clair en indiquant : “J’ai appelé Bouteflika, nous avons parlé. Il faut que l’Algérie joue tout son rôle dans le processus de paix au nord du Mali”.

S’il est venu pour apporter son soutien à ses troupes et passer en revue leur situation, cette sortie a eu des retombées probantes pour le Mali. Restant toujours dans le jeu diplomatique, le Mali n’a jamais été capable de dire en face de l’Algérie sa responsabilité première dans l’enlisement de cette situation de notre pays. Avec le président IBK, il a réaffirmé l’engagement de la France dans la lutte antiterroriste. Cependant, il lui a demandé avec l’Algérie d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de paix et de s’engager pleinement dans la lutte antiterroriste. Il n’épargne pas non plus les autres états du sahel : “J’aurais une exigence renforcée à l’égard des Etats du Sahel et de l’Algérie “. Et d’ajouter qu’ “on ne peut pas manifester quelque faiblesse que ce soit à l’égard de groupements terroristes, quelles que soient les raisons politiques domestiques”.

Malgré le mécontentement presque général des Maliens, il faut souligner que cette visite vaut son pesant d’or. Elle a été bénéfique pour le Mali qui doit savoir ou pouvoir se saisir de l’opportunité offerte pour jouer carte sur table. Afin que les choses marchent pour l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens.

B. DABO