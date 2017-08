Coris Bank a soufflé sa troisième bougie, ce mardi matin à son siège au Quartier du Fleuve. L’occasion pour la cadette des banques maliennes d’offrir un petit déjeuner à ses premiers clients du jour. Les plus chanceux d’entre eux se sont vu offrir, en plus, un cadeau.

–Maliweb.net- Officiellement lancée le 3 octobre 2014, l’histoire retiendra que la filiale malienne de Coris Bank International (CBI) a ouvert ses portes, aux Maliens, le 1er août de la même année. C’est donc tout naturellement que la banque comme tous les ans fête cet événement. Cette fois, avec ses clients. Une cérémonie modeste qui marque cependant toute l’attention de Coris Bank à l’endroit de sa clientèle.

Nouhoum Bamba est l’un des clients avoir reçu un paquet. Venu ouvrir un second compte pour, dit-il, les besoins du service, le jeune entrepreneur assure que travailler avec Coris Bank Mali est un plaisir. A ses dires, la rapidité et l’accessibilité sont deux qualités à Coris Bank qui ont fait de lui un client fidèle. Bamba n’est pas le seul à voir opter pour Coris Bank. Agent de sécurité et client de la banque, Lassana Keita, lui, salue la rapidité à laquelle il a accès à son salaire. «Avec nos petits salaires, la paperasse dans les banques nous donne de la migraine», indique-t-il. Et d’ajouter: «à Coris Bank, il n’y a pas ce problème. Même dimanche, tu peux avoir ton argent».

Avant de souffler sur les 3 bougies, Diané Fanta M’Bo, la directrice Clientèle et Réseau de la banque a remercié ses collaborateurs pour le travail abattu. «Votre persévérance nous a permis d’ouvrir une agence à Sikasso en plus des six agences de Bamako», a-t-elle salué. Avant d’annoncer l’ouverture prochaine de la banque à la finance islamique. Un projet qui cadre avec le slogan de Coris Bank qui est de faire «la banque autrement».

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net