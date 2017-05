A travers la tenue de cette revue, le Gouvernement vise une meilleure exécution des politiques et stratégies pour une croissance économique forte et durable

La salle de conférence Moussa Mary Balla Coulibaly du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a abrite le mardi 23 mai 2017, les travaux de l’atelier de validation de la revue technique sectorielle au titre de l’année 2016, du secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de l’Investissement privé (CPS/SICAEPIP), organisé par le ministère du Développement industriel à travers la Cellule de planification et de statistique du secteur concerne. La cérémonie d’ouverture a été présidé le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Ina Wallet Intallou, à la place de son collègue du Développement Industriel empêché. C’était en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Maouloud Ben Kattara, ainsi que des représentants des autres départements et services impliqués. Son objectif est de faire le point sur la situation du secteur au 31 décembre 2016 et d’étudier ses perspectives.

Rappelons que le Gouvernement du Mali, en rapport avec ses Partenaires techniques et financiers (PTF), a mis en place un système de suivi/évaluation des projets/programmes et des projets sectoriels. C’est ainsi que les revues sectorielles sont organisées par les ministères sectoriels sur la base des rapports issus des ateliers de validation des données relatives aux projets/programmes et aux budgets-programmes. Ces données de la revue sectorielle contribuent à l’élaboration de la revue du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-2018).

Dans son discours d’ouverture, Mme le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, a expliqué que la méthodologie d’élaboration de la revue de ce mardi 23 mai, est basée sur le strict respect du canevas standard des revues sectorielles. A travers cette revue sectorielle, il s’agit pour les acteurs de faire le bilan des réalisations du secteur. Mais, aussi de faire ressortir les problèmes et contraintes dans la mise en œuvre des politiques, stratégies, d’exécution du budget et du fonctionnement du cadre partenarial. Elle doit aussi faire l’état des perspectives sur les trois (3) prochaines années.

La revue sectorielle, malgré les difficultés financières rencontrées par l’ensemble du secteur, est marquée par la réalisation d’importantes actions cohérentes en direction de nos populations. Selon Ina Wallet Intallou, plusieurs chantiers ont vu le jour en 2016, notamment dans les domaines de la promotion industrielle, de la normalisation, de la qualité, de l’agro-alimentaire et du suivi évaluation. Pour elle, toutes ces actions convergent vers l’atteinte des objectifs de la Politique de développement industriel adoptée en 2010 dont le plan d’actions ont été relues et actualisé sur la période 2015-2017. Parmi les activités réalisées en 2016 dans le secteur de l’industrie, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme a évoqué entre autres, l’attribution de 181 certificats d’origine pour une valeur d’exportation totale de 59.312.777.225 FCFA et l’inauguration de l’Unité de fabrication d’engrais organique (Eléphant Vert) à Ségou. Elle a aussi cité, l’acquisition de certification de conformité à l’ISO 9001, 2008 à deux entreprises maliennes dans le domaine de la normalisation et de qualité, il s’agit Toguna Agro-Industries et Moulin Moderne du Mali (M3).

En matière de Commerce, les réalisations ont porté, selon elle, notamment entre autres sur: le suivi de l’approvisionnement et de la distribution des produits de première nécessité qui sont pour la plupart restés inférieurs à leur niveau de 2015 aux mêmes périodes ; la promotion des exportations ; le renforcement des capacités des commerçants détaillants; l’élaboration de la stratégie nationale AGOA; l’exportation de plus 43 845 tonnes de mangues dont 24 663,24 tonnes sont transformées.

En matière d’emploi, la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et les Projets/Programmes élaborés se traduisent par de nouvelles créations d’emplois. Selon elle, au cours de l’année 2016, 67 204 nouveaux emplois publics et privés ont été créés dans le secteur formel contre 58 967 en 2015, soit une augmentation de 14%.

Au niveau de l’Artisanat, Ina Wallet Intallou a souligné que le secteur a enregistré entre autres réalisations : le financement des artisans et entreprises artisanales à hauteur de 400 millions de FCFA, et l’exportation de produits textiles des unités artisanales d’une valeur de cinq milliards cinquante-quatre millions (5 054 000 000) FCFA.

Dans le domaine du Tourisme, elle a signalé le nombre des entrées au niveau de l’Aéroport International Modibo Keita Sénou a augmenté de 159 000 en 2015 à 162 003 en 2016, soit de 2%.

Dans le cadre de la promotion de l’Investissement et du Secteur privé, Ina Wallet Intallou a signalé la création de 9 337 entreprises individuelles et sociétés dont 5 986 entreprises individuelles, 3 196 sociétés et 155 groupements d’intérêt économique ; mais aussi l’agrément de 85 projets au Code des Investissements avec un montant d’investissement estimé à 163 095 656 000 FCFA ; ainsi que l’adoption de la Loi n°061 du 30 décembre 2016, relative au Partenariat Public-Privé au Mali.

Par la tenue de cette revue, le Gouvernement vise une meilleure exécution des politiques et stratégies pour une croissance économique forte et durable. C’est pourquoi, Mme le ministre a invité les acteurs à identifier les principales contraintes et difficultés qui entravent leur mise en œuvre et à formuler des recommandations et mesures en faveur de leur exécution correcte.

AMTouré