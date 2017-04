Les retombés des 6 jours de la visite sont très importants et témoigne la performance du leadership du chef de l’Etat. Des accords et financements futurs de la BID dans plusieurs domaines vecteurs de développement pour le Mali sont acquis

Encore un grand ouf au frais de l’Arabie Saoudite. Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar Keita, à la tête d’une forte délégation comprenant notamment la Première Dame, a effectué une visite officielle de 6 jours en Arabie Saoudite. La moisson de cette visite est grande et même très grande. Elle s’est soldée par le financement de gigantesques projets pour le grand bonheur du peuple malien, apprend-t-on.

La construction du 4ème pont pour relier encore les deux rives de Bamako, la réhabilitation de la route Sevaré-Gao, la construction d’un hôpital ultra moderne à Bamako, la construction de l’aéroport de Kidal, la route reliant Kidal à la frontière algérienne, la construction d’une centrale de production électrique de 100 mégawatt, mais aussi des projets dans le secteur de l’éducation, sont entre autres projets porteurs à l’actif de la visite officielle du chef de l’Etat en Arabie Saoudite. A en croire les sources officielles, sur financement de la Banque islamique de développement, certains de ce projets sont déjà lancés et les travaux vont devoir commencer dès cette année 2017.

Le président de la République et sa délégation ont eu des séries d’entretiens féconds et conclu avec le Royaume d’Arabie Saoudite le financement de plusieurs projets. L’Etat malien a, en outre, obtenu l’assurance de la partie saoudienne à travailler également davantage pour renforcer le processus de paix en cours. Dans le domaine de l’Education, un futur projet visera les élèves et les enfants qui ne sont pas scolarisés. La BID entend contribuer à hauteur de 50 millions de dollars, et le Qatar à 40 millions de dollars.

Dans le cadre de l’accompagnement de l’accord de paix, tout comme la BID, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) réitère son appui à au Mali dans tous les domaines, surtout dans la lutte contre le terrorisme.

Au-delà des financements, la visite, la première du genre, d’un chef d’Etat malien en Arabie Saoudite est un grand honneur. A son retour de cette visite, le président de la République ne cache pas toute sa fierté et sa satisfaction. Au micro de l’ORTM, IBK en tirant lui-même le bilan de sa visite, affirme que sa visite a été un grand honneur pour le Mali. Le mot bonheur plusieurs répété plusieurs fois .Lisez plutôt l’extrait de ses propos : « Cette visite vient à son heure. Nous avons eu le grand bonheur de trouver un souverain très bien disposé à l’endroit du Mali, dans nos échanges et sa suite, dans nos entretiens avec les autorités saoudiennes que j’ai reçu les unes après les autres. Tous m’ont dit avoir reçu des instructions fermes pour dorénavant prendre le Mali en charge dans les préoccupations de coopérations de développement. Cela avec le fonds saoudien, avec la BID, l’OCI. Tous ont rassuré de de renforcer la coopération avec le Mali, à revoir leur portefeuille à la hauteur de nos préoccupations. Cela est très confortant. J’ai eu le bonheur de la confirmation de la reprise de la route sévaré-Gao, que l’aéroport de Kidal va être construit, que le tronçon Kidal, frontière algérienne est un acquis. Le Royaume nous aide à construire un hôpital dernière génération. Dans le cours de ses séjours, nous avons eu le bonheur de faire notre umrat. Nous avons eu le bonheur d’effectuer cette mission accompagné de nos hommes de foi, l’imam de Tombouctou, le président du haut conseil islamique, l’imam de la grande mosquée…L’accueil à nous réservé par le gardien des deux saintes mosquées a été de belle facture, de très haut niveau. Par ce biais-là, il a témoigné, au-delà de notre modeste personne, sa grande estime et son inestimable considération. Il n’a pas cessé de parler pour le Mali et son histoire. C’est pourquoi, je dirais qu’il est temps que nous soyons fiers de notre histoire, de ce que nous sommes, de ce que nous fumes et de ce que nous devons rester. Un grand merci à sa majesté et à tout le peuple saoudien ».

Daniel KOURIBA