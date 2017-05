Du soulagement au coup politique !Pour un vrai coup politique, le prĂ©sident IBK s’est empressĂ© d’achever ce projet bloquĂ© par le coup d’Ă©tat de 2012. Il s’agit du bitumage de la route reliant Tamani dont est originaire ChĂ©rif Ousmane Madani HaĂŻdara Ă BarouĂ©li. Pour l’occasion, ce mercredi 24 mai, la population de la commune rurale de Tamani est massivement sortie pour accueillir le PrĂ©sident de la RĂ©publique et son Gouvernement.

A quelques encablures de la prĂ©sidentielle, tous les moyens sont bons pour se donner une bouffĂ©e d’oxygène. Le prĂ©sident IBK après une pĂ©riode de disette entend profiter des derniers instants de sa gestion pour remobiliser les Maliens. L’objectif, un second mandat.

D’une pierre deux coups, le prĂ©sident en compagnie du gouvernement s’est dĂ©placĂ© Ă Tamani pour le lancement officiel des travaux de construction et de bitumage de la route BarouĂ©li-Tamani. Cette construction s’inscrit dans le cadre de la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et du DĂ©senclavement du Gouvernement. Aussi, IBK et sa suite ont continuĂ© sur SĂ©gou pour la journĂ©e paysanne.

En effet, à Tamani, le chef du village, le maire et le guide spirituel des Ançars, ont montré leur enthousiasme de voir ce tronçon bientôt bitumé.

“Le dĂ©senclavement permet de rompre l’isolement […] permet de relier les pays, les villes, les villages et les fractions… “, dixit Madame le ministre de l’Equipement et du DĂ©senclavement (MED) dans son allocution.

Le chef du village de Tamani Tata FOFANA, le maire de la commune rurale de Tamani Mahamadou YARNAGORE ont tous confirmé cette expression.

Selon le chef du village, cette route permettra de faciliter le dĂ©placement de la population. Facilitera le transport des produits agricoles, maraichers, mais aussi les poissons vers les grandes villes. Egalement, pour ce dernier, elle permettra d’Ă©vacuer facilement les femmes enceintes vers BarouĂ©li. D’après lui, la plupart des femmes dans cette situation accouchaient en cours de route vers le chef lieu de cercle, BarouĂ©li.

De son côté, M. le maire YARNAGORE soutient que la route fait trois heures de course compte tenu de son état actuel. Par contre, le bitumage de cette route pourrait réduire ce temps. Aussi, le trajet sera praticable pour les pèlerins qui se rendent à Tamani une fois par an pour rendre hommage à la famille de Chérif Ousmane Madani HAIDARA.

Selon le MED, Mme TRAORE Seynabou DIOP, le concept de ” DĂ©senclavement ” est un projet du PrĂ©sident de la RĂ©publique Ibrahim Boubacar KEITA (IBK) introduit dans l’architecture gouvernementale le 11 avril 2014 avec des missions clairement identifiĂ©es. Pour elle, ces travaux vont permettre l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail de la population de cette commune. C’est ainsi qu’elle a invitĂ©e les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires des travaux et les autres acteurs Ă utiliser au maximum les ressources humaines locales de toutes les zones en chantier. De plus, la route BarouĂ©li-Tamani va permettre de crĂ©er des emplois, de renforcer des Ă©changes commerciaux, de valoriser d’Ă©normes plaines rizicole et d’importants gisements de calcaires, d’une part. Elle pourra faciliter l’Ă©coulement d’une manière sĂ©curisĂ©e des produits agricoles, de promouvoir les activitĂ©s d’Ă©levage, d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© routière lors des fĂŞtes religieuses notamment le pèlerinage, d’autre part. Le tronçon BarouĂ©li-Tamani, c’est aussi l’accroissement du taux d’accès aux infrastructures scolaire, de santĂ©, la protection de l’environnement, Ă travers la plantation d’arbres et la crĂ©ation de points d’eau modernes.

Longue de 31 km, la BECM-CG, entreprise malienne, assure les travaux de bitumage de cette route pour un montant de 7.222.996.259 FCFA TTC (Toute Taxe Confondue). Cette entreprise a 12 mois pour effectuer ce travail. Les périodes hivernales hors délai. A noter que le financement de ces travaux est assuré à 100% par le budget national.

Du point de vue technique, la largeur de la plateforme est 10 mètres, la largeur de la chaussĂ© est 7 mètres, la largeur des accotements est de 15,50 mètre, une couche de fondation de latĂ©rite de 5 centimètres d’Ă©paisseurs, une couche de base en grotte de latĂ©rite de 15 centimètres d’Ă©paisseurs et un revĂŞtement en enduit superficiel de couche. L’ensemble de ces caractĂ©ristiques correspond Ă une vitesse de 100km/h.

A titre de rappel, le Président de la République et son gouvernement sont à leur cinquième lancement de bitumage de route dans ce mois.

D’abord, le premier lancement s’est fait Ă Djalakorodji le 3 mai. Ensuite le second Ă Kangaba le 6 mai. Puis le troisième Ă Sadiola le 8 mai. Puis après le quatrième Ă Kalana le 13 mai. Enfin le cinquième Ă Tamani ce mercredi 24 mai. Ce dernier marque la fin de cette sĂ©rie de lancement effectuĂ© par IBK et son exĂ©cutif en ce mois de mai.

Après avoir lancé les travaux, S.E.M IBK a accordé quelques mots à la presse. Lisez plutôt ses expressions.

           “J’ai beaucoup d’Ă©motions. Je suis très Ă©mu de voir rĂ©aliser un tronçon qui porte beaucoup de bonheur au plan humain, plan Ă©conomique, plan social. C’est donc le bonheur qui n’est plus cachĂ©. Bonheur dont certains ont rĂŞvĂ© mais qui se trouvent aujourd’hui entre les mains de Dieu. NĂ©anmoins, mon bonheur ne sera rĂ©el que lorsque je viendrai Ă Tamani par la route bitumĂ©e. Ce jour-lĂ , comme ce fut le cas, je serai un homme très heureux, comblĂ©. Pour cela, je souhaite que l’entreprise BECM-CG fasse de son mieux pour raccourcir le dĂ©lai d’exĂ©cution. Elle sait Ă quelle misère elle va mettre fin. Donc, je l’engage en office Ă faire tout son possible pour que cette route soit disponible dans un dĂ©lai raccourci. En ce moment-lĂ , si ALLAHOU SOUB HANA WATA ALLAH ne me rappelle de ses conditions, nous puissions venir inaugurer cette route IN CHALLAH.”

Par

Yacouba TRAORE

Envoyé spécial à Tamani