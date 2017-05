Le village de Tamani (cercle de Barouéli) a servi de cadre le mercredi 24 mai dernier à la cérémonie de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Tamani-Barouéli. C’était sous la très Haute Présidence du Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar KEITA. Longue de 30,6 km, les travaux de construction de cette route ont été confiés à l’entreprise malienne BECM-CG pour un montant de 7 222 996 259 FCFA TTC et un délai d’exécution de 12 mois. Le financement des travaux est assuré à 100% par le budget national. Elle permettra de diminuer le calvaire enduré par les populations.

Le lancement officiel des travaux de construction a donné lieu à une véritable fête dans les localités bénéficiaires. Pour ce faire, les populations des villages de Tamani et environnants se sont retrouvées tôt le matin sur la place publique en face des bureaux de la mairie, pour réserver l’accueil des grands jours au Président IBK.

Jamais cette place publique n’avait réuni autant de monde en une seule occasion de fête, mais ce mercredi 24 mai 2017, elle s’était transformée pour la circonstance en une véritable arène de liesses populaires. Sur place, la musique traditionnelle raisonnait aux pas de danses endiablées des Somono qui avaient pris rendez-vous avec toute sorte de folklore d’antan. Ça et là on pouvait lire sur les banderoles « Merci, IBK, merci Kankeletigui » ou encore « IBK, merci de traduire un rêve en réalité ».

Le Président de la République arrivé sur le lieu de la cérémonie aux environs de 11h GMT, a été accueilli par les membres du Gouvernement et le Guide spirituel D’Ançar, Saïd Ousmane Cherif Madani HAÏDARA. Le chef de village de Tamani M. Tata Fofana, après avoir souhaité la bienvenue au président de la République et à sa délégation a indiqué que ce jour du 24 mai 2017, restera gravé à jamais dans la mémoire des populations de Tamani et environs. Car, a-t-il dit, par faute de route, les populations avaient du mal à écouler leur produit. Ce qui ne sera plus désormais qu’un lointain souvenir.

« Nous sommes très contents et nous remercions le Président de la République pour avoir honoré ses promesses de campagne aux populations de Tamani » renchérira, le Guide Spirituel d’Ançar, Saïd Ousmane Chérif Madani HAÏDARA. A sa suite, le maire de la commune rurale de Tamani, Mamadou YARANANGORE dira, que pour rallier Tamani et Barouéli, il ne fallait pas moins de 3h d’horloge pour faire le chemin. La construction de cette route mettra ainsi fin à ce calvaire a-t-il confié.

Prenant la parole, le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Mme TRAORE Seynabou DIOP, a dans son discours situé le processus de désenclavement dans son contexte. C’est ainsi qu’elle dira que le désenclavement permet de rompre l’isolement. Quant on sait que le désenclavement permet de relier les pays, les villes, les villages et les fractions.

Revenant sur les avantages de la construction de la route, le ministre de l’Equipement et du Désenclavement dira que Barouéli-Tamani, est la création d’emploi et le renforcement des échanges commerciaux, elle contribue à l’amélioration de la sécurité routière notamment pendant l’organisation des fêtes religieuses.

La bonne route permet l’écoulement sécurisé des produits agricoles en temps réel et la promotion des activités d’élevage et des sous-produits d’élevage. La route est un véritable levier du développement socio-économique, elle permet de tirer des avantages énormes tant économique et culturel. Le projet a d’énormes influences positives qui tendent vers le développement local.

TRAORE Seynabou DIOP a terminé son discours par dire que sous la direction du Président de la République et Chef de l’Etat que le désenclavement intérieur et extérieur du Mali se poursuivra et s’amplifiera dans d’autres localités du Mali profond. Des coulisses proches du ministère de l’Equipement et du Désenclavement, il s’avère que très prochainement, il sera question de lancer les travaux de construction et de bitumage des tronçons Katélé-Kadiolo, Kadiolo-Zégoua et 10,1km à l’intérieur de la ville de Kadiolo.

Le président de la République, SEM Ibrahim Boubacar KEÏTA après avoir donné le premier coup de lame a déclaré que cette route était attendue depuis des années. C’est pourquoi, il a demandé à l’entreprise chargée des travaux de raccourcir le délai des travaux de construction de la route.

A noter que la construction de cette route généra la création de 750 à 1000 emplois directs et indirects. Elle aura 10m de largeur et une vitesse de référence de 100km par heure.

Par Tomboro SISSOKO

Envoyé Spécial à Tamani

Le développement du village Samé Plantation, une priorité pour l’ADESC-SP

Le weekend du vendredi 19 au dimanche 21 restera à jamais marqué dans la mémoire collective des populations Samé Plantation. Il sera considéré comme l’un des weekends bénis. Pour cause, l’Association pour le Développement Economique, Social et Culturel de Samé Plantation (L’ADESC-SP), faisait le lancement des ses activités.

Pendant trois jours, le village a ainsi vibré aux activités de l’association. C’était en présence du maire de la commune rurale de Samé-Diongoma, M. Boubacar Laye DIAKITE qui avait à ses côtés le représentant du parrain, Dr Mamadou Mamby TRAORE. Conférence débat, consultation gratuite avec don de médicament, don de fournitures scolaires étaient au menu du programme.

Ils étaient nombreux à prendre d’assaut la cours de l’école du village, le vendredi 19 mai pour être des témoins oculaires de ce grand événement. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du représentant des autorités coutumières, de celui des jeunes ainsi que de la représentante des femmes du village. Tous les intervenants ont salué l’initiative et ont fait beaucoup de bénédiction pour les membres de l’association.

Le Dr Mamadou Mamby TRAORE, après avoir remercié les jeunes de l’ADESC-SP pour avoir fait de lui le parrain de leur association dira que le développement d’une nation commence par les cellules familiales et par les regroupements des villages. Ce développement ne peut jamais se faire sans la participation et l’engagement des jeunes a-t-il fait remarquer.

En créant cette association, explique Dr TRAORE, la jeunesse de Samé Plantation veut se donner les moyens nécessaires pour propulser le développement économique, social et culturel du village de Samé, notre village et contribuer efficacement à son épanouissement économique, social et culturel. Il a conclu son discours par demander l’implication de toutes les bonnes volontés dans le développement du village.

Pour sa part, le président de l’Association, M. Abdramane Sidibé dit Birama Mossi, après avoir remercié les ainés pour avoir initié des actions ayant trait à la construction de l’école, du centre de santé et procédé à l’électrification du village, a indiqué que dans la politique de développement au Mali, chacun doit compter sur ses propres forces avant de prétendre bénéficier de l’accompagnement des autres et c’est ce qui explique notre initiative.

Il dira ceci : « Nous comptons à notre tour prendre le relais de nos ainés et apporter notre contribution à l’édification de notre Samé Plantation qui nous a tout donné, à travers des actions d’amélioration des conditions de vie et d’existence a-t-il dit ». L’objet de la présente initiative, explique le Président Sidibé, est d’attirer l’attention des enfants et sympathisants de Samé à une union des efforts dans l’entente, la cohésion, l’amour, la paix et la quiétude pour faire de Samé Plantation, un lieu où il fait bon vivre comme par le passé.

Après la cérémonie protocolaire place fut donnée à la conférence débat sur le Centre Régional de Recherche Agronomique et son impact sur le développement du village. Une conférence-débat animée par le Directeur général de CRRA, Dr Dounankè COULIBALY. L’orateur a d’entrée de jeu placé la conférence-débat dans son contexte. Celui du lancement de l’Association pour le Développement Economique, Social et Culturel de Samé Plantation (ADESC-SP) initiée par une jeunesse active, consciente de son rôle d’avant garde pour le développement présent et future de sa localité. C’est ainsi qu’il fait l’historique du CRRA à Samé Plantation. A l’en croire le Centre de Recherche Agronomique a été créé à Samé au Mali en 1970 par l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) dans le cadre de la recherche intégrée au niveau de ses états membres à l’image du Centre de Guédé au Sénégal et de celui de Kahédi en Mauritanie.

De cette date à nos jours, le centre a connu beaucoup d’évolution. C’est le 13 décembre 1991, par l’Arrêté N° 91-5482/MAEE-CAB qu’a été crée au sein de l’Institut d’Economie Rurale 6 Centres Régionaux de Recherche Agronomique (CRRA), 9 Stations de Recherche Agronomique (SRA), dont celui de Samé a-t-il précisé. De sa création en 1991 à nos jours, le Centre a eu à générer beaucoup de technologies dont certaines ont été adoptées par le village de Samé pour son développement a-t-il précisé.

Il a indiqué en guise de conclusion que le CRRA de Kayes est un atout pour la région de Kayes et singulièrement pour le village de Samé. Les actions définies dans les perspectives doivent être réalisées afin de contribuer au développement socioéconomique et culturel du village de Samé Plantation. L’Association pour le Développement Economique, Social et Culturel doit se doter des moyens pour l’atteinte de ses objectifs a-conclu le Dr COULIBALY.

Après la conférence débat, ce fut l’assainissement du CSCOM du village en vue de la consultation gratuite, prévue pour le lendemain samedi. Toute la journée du samedi a été consacrée à la consultation gratuite avec don de médicament. La cérémonie a pris fin le dimanche 21 mai par la remise de don de fourniture le matin à l’école et à la medersa et match de football a opposé dans la soirée l’équipe de l’ADESC-SP et celle du village.

Abdrahamane SISSOKO

Envoyé spécial à Samé Plantation