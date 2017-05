Les cadres de la commune rurale de Kiffosso 1 vivants à Bamako, à l’intérieur et à l’extérieur du Mali ont brillé par leur absence lors de la cérémonie de lancement des travaux de la RN 14 à Kiffosso 1 et sans raisons valables. Ils sont connus de tous !

Sur le terrain du lancement des travaux, on notait seulement la présence remarquable de Ladji Ouèrè, de N’Gou Goita et surtout du ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, tous natifs de la commune rurale de Kiffosso 1.

Pourquoi ce boycott de la part des ressortissants de la localité ? « C’est la question que tout le monde se pose. Peut-être qu’ils ont eu honte de venir », souligne un ressortissant de la commune rurale de Kiffosso 1, proche du dossier.

De toutes les façons, les désagréments, souffrances, les victimes et dégâts causés aux véhicules, les difficultés dans l’acheminement des produits agricoles et d’élevages subies et endurées par les usagers de la RN 14, c’est-à-dire le tronçon Kimparana-Yorosso en passant par Kiffosso 1, seront bientôt un mauvais souvenir.

Car les travaux de réhabilitation de cet axe routier ont été lancés le dimanche 21 mai 2017 à Kiffosso 1 par le ministre de l’équipement et du désenclavement, Mm Zeinabou Diop qui était accompagné d’une forte délégation composée des Directeurs de services rattachés à son département.

Très heureuse d’apprendre la nouvelle, les populations n’ont pas manqué le rendez-vous. Elles sont venues massivement de toutes les communes du cercle de Yorosso pour être témoins de cet évènement historique.

Tout cela a été possible grâce au courage, la détermination d’un homme humble et engagé pour le bonheur de sa localité du nom de Dr Nango Dembélé, qui était depuis des années au four et au moulin pour la réussite de ce projet. Il a été l’homme du jour !

« Merci, merci et encore merci au gouvernement et au Président de la République du Mali. Je peux parler au nom de la population si mobilisée que vous voyez ici. Vous ne pouvez pas imaginer les tracasseries que nous avions ici. C’est un calvaire qui prend fin », a-t-il déclaré devant une foule qui l’acclamait.

En effet, à cause de l’état de dégradation très avancé de cette route les opérateurs et transporteurs détournaient Kiffosso pour aller à Koutiala ensuite passer par Koury pour rejoindre le Burkina Faso. Ça fait plus de 120 km de supplément.

« C’est ce qui élevait le cout d’évacuation de nos production. L’évènement est d’autant plus grandiose que c’est devenu un lancement national. Je n’ai jamais vu autant de mobilisation chez moi », a constaté Dr Nango Dembélé.

Selon le ministre de l’équipement et du désenclavement, Mm Zeinabou Diop, l’entretien routier occupe une place de choix dans la mise œuvre de la Politique Nationale des Transports et des Infrastructures et du Désenclavement adoptée par le gouvernement.

Il s’agit à travers ce lancement des travaux d’entretien routier de la RN 14 de poursuivre avec engagement et détermination la traduction en acte concret de la vision du Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Keita, en matière de désenclavement afin de relier les zones de production aux zones de consommation.

Face à ces constats, poursuit-t-elle, « nous avons le devoir de trouver des solutions à cette situation à l’effet de désenclaver toutes les localités riveraines de la route Kimparana-Kiffosso jusqu’à Yorosso afin de maintenir le trafic sur ce tronçon et redonner un espoir aux populations ».

A noter, le cout total de ces travaux s’élève à 500 millions de F CFA entièrement financé sur les ressources administrées par l’Autorité Routière. La maitrise d’ouvrage est confiée à l’AGEROUTE sous la supervision de la Direction Nationale des Routes. Les travaux seront exécutés par l’entreprise EGK ; le contrôle et la surveillance seront assurés par le Bureau d’Etudes SIED.

ADO

Envoyé Spécial