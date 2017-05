En lançant les travaux de construction et de bitumage de la route Baraouéli-Tamani, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, concrétise ainsi une promesse de campagne.

Le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a lancé le mercredi 24 mai 2017 à Tamani les travaux de construction et de bitumage du tronçon Baraouéli-Tamani, long de 31 km, pour un montant de 7,2 milliards de Fcfa, entièrement financé par le budget national. C’est dans une posture de campagne qu’IBK a été accueilli par les populations de Konobougou, de Tamani en passant par Baraouéli.

Le marché des travaux est attribué à l’entreprise malienne Becm-Cg pour un délai d’exécution de 12 mois. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du guide spirituel d’Ançardine, Cherif Ousmane Madani Haïdara, natif de Tamani, du chef de village de Tamani, Tata Fofana, et du maire de la commune rurale de Tamani, Mamadou Yarnagoré.

Le président de la République n’a pas caché sa fierté dans une interview accordée à la presse. Il s’est dit ému de procéder au lancement des travaux de la route Baraouéli-Tamani et d’avoir ainsi concrétisé une promesse de campagne. «Je suis très ému que le lancement de ce tronçon tant attendu au plan humain, économique, social puisse voir le jour. C’est un bonheur de voir surtout honorée une promesse de campagne. Je serais plus heureux le jour où je viendrai inaugurer cette route avec Chérif Ousmane Madani Haïdara», a déclaré IBK. Avant d’engager l’entreprise Becm-Cg à faire tout son possible pour que la route soit disponible dans un délai raccourci, qui mettra fin à la souffrance de la population. Le président IBK s’est également engagé à améliorer davantage les conditions de vie des populations de Tamani, tout en leur donnant la promesse de leur apporter de l’électricité et de l’eau.

Selon le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop, la réalisation de la route Baraouéli-Tamani aura un impact positif sur le quotidien des populations à travers notamment l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elle a invité toutes les entreprises bénéficiaires des travaux et autres acteurs à créer de la richesse en utilisant au maximum les ressources humaines locales à Tamani, Baraouéli et dans les zones en chantier.

Le ministre Diop a rappelé que Baraouéli-Tamani, c’est la création d’emploi et le renforcement des échanges commerciaux ; la valorisation d’énormes plaines rizicoles et d’importants gisements de calcaire ; l’écoulement sécurisé des produits agricoles en temps réel et la promotion des activités d’élevage et des sous-produits d’élevage ; l’amélioration de la sécurité routière notamment pendant l’organisation des fêtes religieuses ; l’accroissement du taux d’accès aux infrastructures scolaires et de santé et la protection de l’environnement.

Elle a par ailleurs indiqué qu’avec le bitumage de cette route, c’est le développement socio-économique de toute la zone d’influence du projet qui sera amorcé. Avant de rappeler la poursuite du processus du désenclavement dans la région de Ségou. Il s’agit de l’achèvement des travaux de bitumage de la route Tominian-Bénéna-Frontière Burkina Faso, longue de 33,8 Km ; des travaux de bitumage de l’avenue An 2000 à Ségou pour une longueur linéaire de 9,5 Km ; de la poursuite des travaux de bitumage de la route Nioro-Goma Coura, longue de 81 Km ; de la poursuite de construction de l’échangeur au rond-point de Markala sur 4,6 Km et l’aménagement de 10Km de voirie urbaine à Ségou ; le démarrage des travaux de bitumage de la route Bénéna-Mandiakuy de 18 Km et des travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé d’une longueur de 43 Km.

Le chef du village, Tata Fofana, le maire de la commune rurale de Tamani, Mamadou Yarnagoré, et le guide d’Ançardine Chérif Madani Haïdara ont tous exprimé leur joie et satisfaction avant de remercier le chef de l’Etat pour la promesse tenue.

Diango COULIBALY