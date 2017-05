Sous la haute présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, s’est déroulée, le mercredi 24 mai 2017, la cérémonie de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Barouéli-Tamani. Le ralliement de cette route d’une longueur de 31 kilomètres était un véritable parcours de combattants pour les usagers. Et ce lancement était le dernier d’une série de cinq projets routiers dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.

Ils ont pris part à cette cérémonie de lancement, les autorités coutumières et administratives ; les notables de Tamani ; la ministre de l’Équipement et du désenclavement, Traoré Seynabou Diop. Elle était accompagnée par plusieurs de ses homologues du Gouvernement et le Guide spirituel de l’Ançar dine international, Chérif Ousmane Madani Haidara dont le village natal est Tamani. Rappelons que ce lancement intervient après ceux du Dialakorodji, Kangaba, Sadiola, Kalana.

Il est de notoriété publique que cette route aura un impact positif sur le quotidien des populations bénéficiaires à travers notamment l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, en créant des emplois et en renforçant des échanges commerciaux ; en valorisant d’énormes plaines rizicoles et d’importants gisements de calcaire dont bénéficie cette localité ; en écoulant dans la sécurité des produits agricoles en temps réel et la promotion des activités d’élevage et des sous-produits d’élevage ; en améliorant la sécurité routière notamment pendant l’organisation les fêtes religieuses ; en accroissant le taux d’accès aux infrastructures scolaires et santitaire et enfin en protégeant l’environnement à travers la plantation d’arbres et la création de points d’eau modernes.

Prenant la parole, le Chef du village de Tamani, Kaka dit Batata Fofana, a rappelé que l’état de dégradation de la route Barouéli-Tamani avait diminué les activités socio-économiques de son village. « C’était, a-t-il ajouté, la cause principale d’enclavement de Tamani mais avec ce lancement, la fierté est pour les habitants du Tamani ». Pour sa part, le Guide spirituel d’Ançar dine international, Chérif Ousmane Madani Haidara, s’est dit très comblé pour le lancement des travaux de construction et de bitumage de leur route par le président IBK. A ses dires, c’était une promesse que le président a donnée aux habitants de Tamani et qu’il vient de la tenir. « Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un militant d’un parti mais je suis un malien donc si quelque chose a été bien faite, il faut le reconnaitre. Je pense IBK était le premier président qui a décoré les religieux, pour cela, nous le saluons et nous lui en serons reconnaissants», a-t-il dit. Il a profité de l’occasion pour transmettre la salutation et le remerciement des religieux au président IBK, et d’ajouter que les habitants sont contents pour cette route.

Le maire de Tamani, Mamadou Yaranagoré, a témoigné qu’ils ont pointé le doigt d’où le soleil a paru. « Nous avons dit aux gents qu’IBK est un homme de parole et il vient de le confirmer et nous sommes comblés », a-t-il avoué. Et de révéler qu’avec la dégradation de cette route, les usagers faisaient plus de trois heures pour un trajet de 31 kilomètres, elle leur infligeait des dégâts surtout aux malades et aux femmes enceintes. Pour lui, avec ce lancement ces souffrances ne seront que de mauvais souvenirs dans les 12 mois à venir. En outre, il a sollicité le prolongement de cette route vers le ‘’Foni’’, à 4 kilomètres de Tamani où ils reçoivent leur taxi de carrière.

Désenclavement rompt l’isolement et relie les pays

La ministre de l’Equipement et du désenclavement, Traoré Seynabou Diop, a évoqué qu’il a été introduit dans l’architecture gouvernementale le 11 avril 2014, pour la première fois de notre histoire, le concept de « Désenclavement » avec des missions clairement identifiées. Pour la ministre Seynabou Diop, ce concept tel que mis en œuvre actuellement dans notre pays, qui tire son origine de la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, est de redonner aux filles et fils du Mali leur dignité, leur fierté d’antan et leur élan de prospérité, comme mentionnés dans son projet de société « le Mali d’abord ».

Selon elle, ce concept implique également l’ambition du président IBK vers le rapprochement entre les zones de production et celles de consommation tournée vers le développement des infrastructures routières comme facteur de création de richesses. « Ce concept que nous matérialisons dans les différentes localités du Mali, se veut également une réponse éloquente aux besoins exprimés par l’ensemble de nos concitoyens. Oui, il s’agit de la concrétisation de votre promesse de campagne. Une promesse portée sur l’honneur du Mali et le bonheur des maliennes et des maliens », a-t-elle assené. De souligner que les dividendes de la vision de la Politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement adoptées en Octobre 2015 par le Gouvernement et son Plan d’action 2015-2019, sont la facilitation de l’accès de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent, aux services sociaux de base ; la valorisation des potentialités agricoles, minières et touristiques des différentes localités du pays ; et la réduction de la pauvreté. A l’en croire, le Mali est en chantier et que les souffrances de nos concitoyens se réduisent progressivement. La ministre a ainsi invité toutes les entreprises bénéficiaires des travaux et autres acteurs à créer de la richesse en utilisant au maximum les ressources humaines locales.

Le coût des travaux de construction et de bitumage de cette route Barouéli-Tamani d’une longueur de 31 kilomètres s’estime à un montant de 7 222 996 259 de francs CFA financé entièrement par le budget national. Son exécution est confiée à l’entreprise nationale BECM-CG pour un délai de 12 mois.

Suite sa descente du Caterpillar en donnant le coup de la pelle de lancement, le président de la République IBK a exprimé ses joies et ses satisfactions pour l’accueil chaleureux dont il a été honoré. Il a demandé aux entreprises d’accélérer les travaux et de respecter la norme et la qualité indiquées. A noter qu’un gros bélier et un sac d’arachide ont été offerts à IBK par les Soninkés du Tamani.

Seydou Karamoko KONE