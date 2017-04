Il nous a été donné de constater que la plupart des routes dans le district de Bamako sont en état de dégradation qui dépasse l’entendement. Hormis quelques voies, elles sont toutes impraticables et elles causent beaucoup d’accidents de la circulation. Nos routes se dégradent de jour en jour, ce, au vu et au su des autorités administratives et politiques, comme si l’argent du contribuable n’avait aucune valeur dans le fonctionnement de l’Etat.

Le constat est amer et révoltant. Faites un tour dans la ville de Bamako pour vous rendre compte de cette triste réalité qui semble être le dernier souci des pouvoirs publics. Il est souhaitable que l’on prenne des mesures strictes pour assurer l’entretien de ces routes. On se souvient que dans un passé récent, plus d’un milliard avait été mobilisé pour refaire le tronçon allant du monument de la Tour de l’Afrique jusqu’à la sortie de Yirimadio. Mais aujourd’hui, cette route est dans état délabré. Pire, l’état de la bretelle qui passe devant la Mairie de la commune VI se passe tout commentaire. A qui incombe donc la réfection de ces routes ? Attendent-ils le moment des campagnes électorales pour les gratter ? Reconquête de la confiance des électeurs oblige. Aujourd’hui, l’état des routes de la commune VI n’honore pas la capitale. Sachons respecter nos engagements politiques pour le bien-être de nos communes.

La rédaction

Maliflash