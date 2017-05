Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, lancera ce mercredi les travaux de construction et de bitumage de la route Banconi-Dialakorodji –Safo-Dabani-Nossombougou qui rentre dans une série de lancement des travaux de construction et de bitumage de 5 projets routiers prioritaires 2016-2018. Un programme de plus de 123 milliards de francs CFA et qui touchera les régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes et Ségou.

La construction et le bitumage de ces différentes routes dans un délai maximum de 12 à 24 mois permettront d’assurer le désenclavement intérieur et extérieur de notre pays et contribueront à son développement économique et social. Cette série de lancement des travaux de construction et de bitumage concerne 5 projets routiers prioritaires 2016-2018 qui commence ce mercredi par la route Banconi-Dialakorodji –Safo-Dabani-Nossombougou, financée sur le budget national à hauteur de plus de 21 milliards de F CFA, cette route est longue de 56 km. Les travaux seront exécutés par l’entreprise COGEB International dans un délai d’exécution de 15 mois.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, procèdera également au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière guinéenne, le 6 mai prochain à Kangaba. Cette route longue de 50 km sera exécutée par l’Entreprise EGK pour un montant de plus de 19, 437 milliards de FCFA (TTC) et un délai d’exécution de 15 mois.

Le 8 mai 2017, le chef de l’Etat lancera les travaux de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba à Sadiola. Longue de 90 km, les travaux seront exécutés par l’Entreprise COVEC MALI pour un montant de plus de 42, 478 milliards de FCFA (TTC) et un délai d’exécution de 24 mois.

Le lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Yanfolila-Kalana-Frontière guinéenne est prévu le 13 mai 2017 à Kalana. Cette route longue de 52 km environ sera exécutée par l’Entreprise COVEC-Mali pour un montant de plus de 18, 829 milliards de FCFA (TTC) et un délai d’exécution de 15 mois hors saison de pluies. Le dernier lancement de cette phase concernera la route Barouéli-Tamani. Les travaux seront lancés par IBK le 15 mai 2017 à Tamani. Longue de 30,6 km, les travaux de construction et de bitumage sont confiés à l’Entreprise BECM-CG pour un montant de plus de 7, 222 milliards de FCFA (TTC) et un délai d’exécution de 12 mois.

O.D