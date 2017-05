Le Président de la République Ibrahim Boubacar KEÏTA a procédé la semaine dernière au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Barouéli-Tamani en présence de M. Tièman Hubert COULIBALY et plusieurs cadres de l’U.D.D, qui lui ont témoigné leur soutien total aux actions qu’il mène à la tête du Mali depuis septembre 2013.

Le mercredi 24 mai 2017, le Président de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA lançait officiellement les travaux de construction et de bitumage de la route Barouéli-Tamani, longue de 30,6 km. La construction et le bitumage de cette route va contribuer aux attentes des populations sur le plan désenclavement et permettra d’une façon générale à la ville de Tamani d’avoir des ouvertures de développement vers d’autres destinations.

L’évènement s’est déroulé en présence du natif et charismatique Guide d’Ançar, Saïd Ousmane Chérif Madani Haïdara, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des autorités administratives, politiques et coutumières de la région et des populations qui ont massivement témoigné leur présence à la fête.

Pour donner toute la splendeur que mérite l’événement, le parti UDD fortement implanté dans la région, a tenu à accompagner, le Chef de l’Etat dans sa mission de désenclavement et développement du Mali, par la mobilisation forte de ses militants et militantes, qui avaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans de soutien total aux actions du Président IBK et surtout à l’engagement total et inconditionnel du président de l’UDD, aux côtés du Président de la République pour assurer le désenclavement et le développement du Mali.

En plus de la présence aux cotés du Président de la République du ministre Tièman Hubert Coulibaly, en sa qualité de membre de Gouvernement, on pouvait noter également la présence du Vice président du parti UDD, en la personne de M. Bréhima Silimana et plusieurs autres responsables régionaux, locaux et communaux du parti.

Pour la circonstance, aucun sacrifice n’est de trop pour accompagner les actions salvatrices de Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de la République et Chef de l’Etat à l’endroit des populations de Tamani en particulier et en général de celles des autres localités du Mali profond.

Pour le Mali et le bonheur des maliens et des maliennes, le parti UDD sera toujours aux cotés du Président IBK afin de porter haut le flambeau du développement agricole, économique, culturel, commercial et sportif de notre pays, a confié le vice-président de l’UDD, Bréhima Silimana.

Depuis 2013, où le Président IBK accédait à la Magistrature Suprême avec un large plébiscite de suffrages de la part des électeurs maliens, l’accompagnement du parti de la « Colombe Blanche » n’a fait aucun défaut et ne fera jamais défaut pour aider le Président IBK dans son combat pour le Mali et pour les maliens, l’UDD entend bien continuer dans sa lancée pour amener le Mali vers l’émergence amorcée avec le Président IBK, a-t-il ajouté.

A l’heure où nous sommes, aucun malien ne doit rester en marge du train de développement conduit par le Président de la République son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA et nous serons toujours à ses cotés pour relever le défi de l’essor économique lancé a soutenu M. Yamoussa Dembélé, un autre cadre du parti.

Comme on pouvait bien s’y attendre, la cérémonie a été une grande réussite au grand bonheur de la population de Tamani et des populations de tous les autres villages environnants.

Amadingue SAGARA