Lors de la séance plénière du jeudi 27 Avril dernier, les députés ont examiné puis voté à l’unanimité le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt signé à Washington le 8 Octobre 2016 entre la République du Mali et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) pour le financement du projet de route « Kwala-Nara-frontière Mauritanie. » . Mais aussi le projet de loi portant ratification de l’ordonnance N°2017-004/P-RM du 08 février 2017 autorisant la ratification de l’Accord de prêt signé à Vienne le 09 novembre 2016, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International pour le financement partiel du projet de construction de la route « Kwala-Mourdiah-Nara ». Les deux projets de lois étaient défendus par le ministre du Désenclavement et de la Fiscalité Locale, Alhassane AG Hamed Moussa.

Selon le rapport de la Commission des Travaux Publics, des Domaines, de l’Habitat et des Transports de l’Assemblée Nationale, les deux projets de financement s’inscrivent dans le cadre du désenclavement du Mali. Ce qui facilitera aux transporteurs maliens, l’accès au port de Nouakchott tout en favorisant l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays.

En effet, le financement de la première phase du projet de route Kwala-Nara est entièrement bouclé à travers les accords de prêt signés avec la Banque Islamique de Développement(BID), et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique(BADEA).

S’agissant de la deuxième phase dudit projet, la BID mobilisera un montant de 54,157 milliards FCFA qui servira à financer les travaux de génie civil et les travaux annexes. Et 45,969 milliards FCFA pour les services consultants pour la supervision des travaux.

La BADEA financera pour 5,5 milliards FCFA les travaux de génie civil et 4,0I5 milliards FCFA pour la composante service de consultants. Tandis que l’OPEP financera à hauteur de 5,720 milliards FCFA, la partie génie civile et 5, 098 milliards FCFA, les services consultants.

Le ministre Alhassane AG Hamed Moussa a précisé que le projet se situe dans sa totalité dans la région de Koulikoro. Mais selon lui, il aura un impact économique sur la région de Kayes, le District de Bamako et sur la région de Néma en République Islamique de Mauritanie. Par conséquent dit-il, la réalisation de ces projets de route permet d’améliorer la qualité et la sécurité du réseau routier, de développer l’activité du transport, de renforcer les échanges commerciaux tout en réduisant la durée et le coût du transport. Mieux, ces projets de routes contribueront au désenclavement intérieur et extérieur du Mali.

Les députés ont recommandé au ministre de veiller sur la qualité, la sécurisation et le respect des signalisations routières pendant l’exécution des travaux.

Ainsi, les élus de la nation ont donné leur quitus à l’unanimité avec 102 voix pour, Zéro contre, Zéro abstention.

Souleymane Birama Minta