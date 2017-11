Le président de la République inaugurera, lors de sa visite en Région de Sikasso prévue dans la semaine du 22 novembre, le pont de Kouoro Barrage sur l’axe Sikasso-Koutiala dont le lancement des travaux a eu lieu en avril 2016. Lors de sa première tournée régionale dans le Kénédougou, fin 2015, le président « IBK » avait promis aux populations de construire ce pont afin de mettre fin à leurs souffrances.

C’est un rêve qui devient réalité. La traversée du pont de Kouoro-Barrage sur le fleuve Banifing 1 était devenue un cauchemar pour les usagers tant l’ouvrage était vétuste et constituait un danger permanent.

En tournée régionale dans la localité, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita avait fait la promesse de mettre fin à ce cauchemar. C’est désormais chose faite.

Le nouveau pont de Kouoro-Barrage est opérationnel grâce à l’engagement du ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement et surtout du Maître d’ouvrage délégué, l’Agence d’exécution des travaux d’entretien routier (AGEROUTE) de traduire en acte concret la volonté du Chef de l’Etat.

L’AGEROUTE dont le Directeur est le jeune Colonel Youssouf Traoré, fierté de toute la région de Sikasso a réalisé, avec l’entreprise COVEC Mali, un travail remarquable qui ne manquera pas de faire le bonheur des usagers de cette voie.

Il s’agit d’un pont à poutres précontraintes par post tension, sous chaussée d’une longueur totale de 81 mètres avec comme largeur 10 m dont 7 m de chaussée, deux trottoirs de 1,50 m et des voies d’accès de 1000 m environ revêtues en BB, tel que le souhaitait le Maître d’ouvrage c’est-à-dire le Ministère de l’Equipement.

« Les voies sont ce que les veines sont pour l’organisme »

Aucun pays ne peut se développer sans infrastructures routières. Le développement passe par des voies et le Mali en a fortement besoin. C’est à cet effet que le gouvernement accorde une attention particulière à l’aménagement et au développement des infrastructures de transport « en vue d’assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays ».

Pour concrétiser cette vision, le gouvernement a élaboré le Programme d’Aménagement d’Infrastructures Routières Structurantes (PAIRS) conformément au projet de société du Président « IBK ».

La construction du pont de Kouoro-Barrage sur la Route nationale 11 répond à un souci de sécurité mais aussi au besoin d’améliorer le trafic économique quand on sait que la région est une zone de production agricole par excellence. Et comme l’avait dit le ministère de l’Equipement Mamadou Hachimi Koumaré, à la cérémonie de lancement des travaux : « la réalisation de ce pont, permettra de relier en toute saison et dans la quiétude la capitale de l’or blanc (Koutiala) et la capitale des fruits et légumes (Sikasso, le Kénédougou) ».

Le PAIRS, est une volonté du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, de concrétiser ses promesses électorales en matière d’aménagement et de réalisation d’infrastructures routières pour le bonheur et le bien-être des populations.

Tiémoko Traoré

Commentaires via Facebook :