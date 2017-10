Tous les efforts fournis par AOK et ATT sont en train d’être mis dans l’eau par IBK. Presque toutes les routes principales sont en voie de disparition, pire pour les routes secondaires. Que dire de la ville de Bamako, de celles de l’intérieur et au septentrion, c’est une descente aux enfers.

Nommée à la place du ministre Koumaré pour redresser la barre, Traoré Seynabou Diop avait son agenda. Il s’agit de détourner l’argent public à des fins mercantiles.

Arrivée sur la pointe des pieds dans un département aussi stratégique que le ministère de l’Equipement et du Désenclavement, Mme Traoré Seynabou a vite pris la peau d’une battante. Chaque jour que Dieu fait, elle appelait la télévision pour se montrer afin de tromper le président IBK. C’est pourquoi jusqu’à nos jours, elle n’a pu réaliser aucun des cinq projets majeurs d’infrastructures routières (Dialakorodji, Kéniéba, Tamani, Kalana et 2ème pont de Kayes) du président IBK. Pire, les fonds alloués pour ces travaux ont pris la direction des villas, vergers et voitures de luxe.

Avec des affairistes comme son Chef de cabinet Samba Sarr, le Directeur National des routes Mamadou Naman Kéïta et un haut cadre de la présidence, ils ont créé un véritable réseau mafieux. Où l’argent destiné à la construction, la reconstruction ou la réparation des routes a pris une direction inconnue, leurs poches. Depuis, les routes de Kayes-Bamako, Mopti-Gao, entre autres sont devenues des tombeaux à ciel ouvert. Désormais, ces routes tuent, détruisent. Impraticables à tout bout de champ, elles sont le nid des vagabonds et des coupeurs de route à cause de leur état piteux. Pour se faire plaisir, malgré la mise à disposition des fonds alloués, ils ont tout coupé. C’est pour cela que toutes les artères de Bamako sont aujourd’hui impraticables. Sur cet aspect, l’Ageroute se défend de ne pas avoir reçu la somme escomptée pour pouvoir y faire face. Elle indique n’avoir reçu que 700 millions à la place de 07 milliards. Quelle ignominie !

Véritable trompeuse, cette dame se croit plus malin que tout le monde d’où ses manigances qu’IBK a aujourd’hui, semble-t-il comprises. C’est pourquoi, le président ne tardera pas à se débarrasser de tous ces pots pourris qui l’encombrent. Et dans un bref délai, s’il veut sortir par la grande porte.

Nous y reviendrons !

Sory I. TRAORE