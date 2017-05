Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a procédé le mercredi 24 Mai dernier, au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Baraouéli-Tamani. Cette route est longue de 32 kilomètres et les travaux sont financés à 100% par le budget national à hauteur de 7.222.996.259 FCFA. Ont pris part à cette cérémonie, de nombreux chefs d’Institutions, les autorités administratives locales, coutumières ainsi que de nombreux operateurs économiques ressortissants de cette localité.

Cette phase clôt la série de lancements de travaux de construction et de bitumage de cinq (5) projets routiers pour la période 2016-2018 financés à plus de 123 milliards FCFA par le budget national. La première étape concernait le lancement des travaux de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Nossombougou.

Ces cinq (5) projets routiers vont produire 5000 emplois directs et indirects et portent sur 6500 km. Plus de 11.194.948 Maliens bénéficieront des intérêts de ces vastes chantiers de désenclavement.

La route Baraouéli-Tamani longue de 32 km prend son origine à la route bitumée à Baraouéli traversant la localité de Siémona, Soungoula, Bougoula jusqu’à Tamani. L’objectif est d’amorcer le développement socioéconomique de cette localité par la création et le renforcement des échanges commerciaux, la valorisation d’énormes plaines rizicoles et d’importants gisements de calcaire. Ainsi que l’écoulement sécurisé des produits agricoles en temps réel et la promotion des activités d’élevage et de pêche, l’accroissement du taux d’accès aux infrastructures scolaires et de santé et enfin, la protection de l’environnement à travers la plantation d’arbres et la création de points d’eau modernes.

Le chef de village de Tamani Tata Fofana a remercié le chef de l’Etat pour la concrétisation de sa promesse de campagne qui les aidera non seulement à alléger le coût du transport. Mais aussi à écouler rapidement leurs produits agricoles, maraîchers ainsi que leurs poissons de pêche vers les marchés des villes. Et également d’évacuer facilement les femmes enceintes sur les grands hôpitaux.

A sa suite, Mamadou Yaranangoré, Maire de Tamani dira qu’avant, les habitants de sa commune mettaient trois heures de route pour atteindre Baraouéli. Mais avec le bitumage de cette route, la durée du trajet sera écourtée. Toute chose qui fera le bonheur des populations, a-t-il indiqué. Pour la plus grande satisfaction des populations, il a sollicité le prolongement de cette route de 4 km vers une carrière qui accroit la taxe dans sa commune.

Ousmane Chérif Madani Haïdara, guide spirituel natif de Tamani pour sa part a remercié le chef de l’Etat pour avoir tenu la promesse qu’il avait faite aux populations de son village.

« IBK nous vous saluons, je ne suis pas un homme politique ni un partisan politique mais si les hommes politiques posent des actes concrets pour le bénéfice des populations, ils méritent d’être salués», a-t-il laissé entendre. Avant d’adresser ses remerciements au président IBK pour les distinctions honorifiques à l’endroit de certains responsables religieux. Toute chose qui constitue pour lui, une première dans l’histoire du Mali.

Le ministre de l’Equipement et du Désenclavement Mme Traoré Seynabou Diop quant à elle dira que la réalisation de ces travaux aura un impact positif sur le quotidien des populations bénéficiaires à travers l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

« C’est dans cette optique que nous invitons fortement toutes les entreprises bénéficiaires des travaux et autres acteurs à créer de la richesse en utilisant au maximum les ressources humaines locales, que ce soit aussi bien ici à Tamani et Baraouéli que dans toutes les zones en chantier », a-t-elle conseillé. Avant de rassurer le président de la République que le désenclavement intérieur et extérieur du pays se poursuivra et s’amplifiera sous la direction du Premier ministre.

Prenant la parole, le président Ibrahim Boubacar Keita s’est dit ému par l’accueil à lui réservé par les populations.

Pour le chef de l’Etat, certains ont rêvé de ce tronçon mais sont dans leurs tombeaux aujourd’hui. Selon lui, son bonheur ne sera réel que lorsqu’il reviendra à Tamani par cette route bitumée. En ce moment dit-il, il sera un homme très heureux.

Le président IBK a exhorté l’entreprise en charge des travaux à faire de son mieux pour mettre fin au calvaire des populations de cette localité pour qui, la réalisation de ces travaux était perçue comme une illusion. Aussi, il a demandé à l’entreprise de faire tout son possible pour que la route Baraouéli-Tamani soit disponible dans un délai court. Avant de promettre l’électricité pour cette commune.

Moussa Sékou Diaby, envoyé spécial