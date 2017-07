Le ministre de l’Équipement et du Désenclavement , a procédé lundi 17juillet 2017 au lancement du paiement de la redevance péage par voie électronique. C’était au poste de péage et pesage de Kati en présences de ses homologues de la sécurité, du Transport, du DG d’Orange Mali et d’autres personnalités.

Une première dans notre pays, cette innovation mise aux services des citoyens, fruit du partenariat du ministère de l’Équipement et du désenclavement à travers l’ Autorité Routière et la Direction générale d’Orange Money : le paiement de la redevance péage via orange money. Présent dans les 29 postes de péage du pays, ce nouveau produit va permettre aux usagers de pouvoir payer leur redevance par voie électronique via orange money qui la transfère sur le compte bancaire de l’Autorité routière. Selon le ministre de l’Équipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop , cette innovation s’inscrit dans l’optique de sécuriser les recettes réalisées et d’offrir un service de qualité au niveau des postes de péage . Une révolution technologique qui aux dires de la ministre va également augmenter les ressources propres de l’Autorité Routière destinées à l’ entretien du réseau routier. La ministre de l’Équipement n’a d’ailleurs pas manqué inviter la direction d’Orange money et celle de l’ Autorité routière à veiller strictement au bon fonctionnement de ce nouveau joyau en mettant l’ accent sur la rigueur , la responsabilité, la transparence , la diligence et le professionnalisme pour la citer. Quant au directeur général, Alassane Diène , il est revenu sur l’ambition de sa structure à toujours innover pour le bien être de sa clientèle et selon lui ce nouveau produit révolutionnaire, est un moyen inéluctable de gérer le temps .

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net