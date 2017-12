Pour mieux s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée, Mme Traoré Seynabou Diop, ministre de l’Equipement et du Désenclavement, accompagné du préfet du cercle de Kangaba, Issa Koné, d’Oumar Diallo, contrôleur général des travaux, et des directeurs nationaux et régionaux des routes, a effectué ce 16 décembre une visite guidée du chantier de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée. Le ministre s’est dit très satisfaite de l’avancement des travaux.

La visite guidée de Mme Traoré Seynabou Diop, ministre de l’Equipement et du Désenclavement sur le chantier de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée le week-end avait pour but de constater sur place et par elle-même l’état d’avancement des travaux, lancés en avril 2017 par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga.

Longue de 52 kilomètres, la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée est un segment de la RN 26 reliant Bamako à la République de Guinée en passant par plusieurs localités du cercle de Kangaba. Elle existait sous forme de piste saisonnière où les véhicules ne pouvaient passer que pendant la saison sèche.

Grâce au gouvernement du Mali, à travers le ministère de l’Equipement et du Désenclavement, la route sera bitumée par une entreprise malienne EGK (Entreprise Général Mamadou Konaté) pour un montant de 19 437 950 586 de F CFA entièrement financée par le budget national.

C’est par la ville de Kangaba que Mme Traoré Seynabou Diop et sa délégation ont entamé cette visite de terrain. Sur place le ministre et les membres de la délégation ont été reçus par Issa Koné, préfet du cercle, des responsables de l’entreprise EGK ainsi que la notabilité de la localité.

Sur le chantier, Oumar Diallo, contrôleur général des travaux et membre des bureaux d’étude (Betrap-Begec) a donné quelques explications au ministre sur l’état d’avancement des travaux. Selon lui, les travaux avancent normalement, en particulier le terrassement, cheminé sur plus de 42 km.

“Après l’installation et le repli de chantier, nous avons commencé les travaux de terrassements généraux. Et sur 45 ouvrages hydrauliques à construire, 20 sont finis et plusieurs autres sont en cours de construction. Vu l’avancement des travaux, nous pouvons dire que le délai d’exécution sera respecté. Par ailleurs, nous pouvons dire que pour les travaux nous sommes en légère avance par rapport à notre planning prévisionnel. Pour la caractéristique de la voie, nous avons une largeur de voie en section courante 7,00 m, largeur plateforme 10,00 m, largeur des accotements 2 fois 1,50 m, la pente transversale 2,5 %. Le revêtement est en béton bitumineux sur la chaussée et enduit superficiel bicouche sur les accotements et enfin les couches de chaussée en grave latéritique crue sélectionnée”, a-t-il précisé.

Après les explications du contrôleur général des travaux, le ministre et sa délégation ont effectué un aller-retour sur la piste terrassée d’une distance de 42 km en commençant par Kangaba-Kéla-Safola-Balazan et Kéniégoué. A chaque village, Mme Traoré Seynabou Diop a rencontré la population riveraine. Les échanges ont porté sur les avantages de la route. Ces entrevues ont aussi été des occasions, pour les populations, pour formuler des doléances.

A la fin de la visite sur la piste, Mme Traoré Seynabou Diop s’est félicitée de l’état d’avancement des travaux. Elle a ajouté que s’il n’y a pas de problème le délai d’exécution sera respecté. “Nous sommes venus sur le chantier de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée pour voir l’état d’avancement des travaux. C’est-à-dire, pour voir si le délai est respecté, si les conditions de travail sont idoines et si la qualité des ouvrages est conforme au cahier de charges. A la fin de la visite, je constate que l’état d’avancement des travaux est très satisfaisant et cela nous rassure et nous nous permet de voir l’ampleur du bienfait déjà de cette route parce que quand nous commencions les travaux, cette zone était totalement isolée en hivernage. Les travaux que nous avons demandés pour faciliter de passage et éviter que la zone soit complètement couper du reste du pays pendant l’hivernage ont été exécutés à notre satisfaction. Les travaux avancent bien et sur 45 ouvrages (petits ponts) programmés sur la route 20 sont terminés et 10 autres sont en cours, ce qui démontre que les travaux avancent à un rythme acceptable”, a-t-elle conclu.

Sur la nouvelle voie de Lafiabougou “Froufrou-Carré”

Avant d’aller à Kangaba, Mme Traoré Seynabou Diop et sa délégation avaient effectué une visite de terrain sur la nouvelle voie de Lafiabougou “Froufrou-Carré”, financée par son département. Objectif de cette visite : constater si les normes des travaux sont respectées par l’entreprise. Sur place, elle a été reçue par Adama Berthé, maire de la Commune IV du district de Bamako. Les deux personnalités ont inspecté la nouvelle voie de fond en comble. Mahamadou Traoré

Désenclavement

Le ministre Traoré Seynabou Diop sur les chantiers du pont de Kayo et de l’autoroute de Koulikoro

Pour s’acquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement en 2×2 voies de la route Bamako-Koulikoro sur 47 km et les travaux de construction du pont de Kayo, le ministre de l’Équipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop a effectué une visite de terrain, le vendredi 15 décembre. La délégation ministérielle a d’abord mis le cap sur la localité de Zantiguila sur la rive droite du pont de Kayo et ses voies d’accès. Sur place, le ministre Traoré Seynabou Diop et sa délégation ont été accueillis par les autorités administratives, politiques et les responsables des travaux des différents sites.

Au cours des échanges avec les différents responsables, le ministre de l’Equipement et du Désenclavement s’est félicité de l’état d’avancement des travaux. “Nous sommes venus nous acquérir de l’état d’évolution des travaux. J’ai émis des observations. Cependant, j’invite les maires et le sous-préfet à sensibiliser les populations sur la question de l’entretien des infrastructures routières”, a-t-elle laissé entendre. Selon le ministre Traoré Seynabou Diop, depuis sa dernière visite, d’énormes progrès ont été accomplis en termes d’avancement des ouvrages en l’occurrence l’état des routes moins poussiéreux et le commencement des travaux de bitumage de certains axes. Aussi, elle a assuré que les différents travaux seront réalisés dans le délai prévisionnel.

Il convient de rappeler que ces réalisations relèvent de la volonté du gouvernement d’assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays.

La construction de la route Bamako-Koulikoro va relier la route nationale RN 6 (Bamako-Ségou) à la route nationale RN 27 (Bamako-Koulikoro). Il s’agit d’une réalisation sur un budget estimé à 49 260 321 000 F CFA et confiée à l’entreprise Cira-SA/CI/SAED sur une durée de travaux de 30 mois à compter du 6 avril 2016. Pour les travaux de construction du pont Kayo et ses voies d’accès, le coût est estimé à plus de 3,38 milliards de F CFA et les travaux sont confiés au Groupement d’entreprises Covec-Mali/HNRB. Le chef de la mission de construction du pont de Kayo, Issa Mamadou Traoré, estime le taux de réalisation des travaux du pont à 70 %. L’ouvrage d’art devra positivement impacter la vie de nos communautés à la base.

Boubacar Païtao

