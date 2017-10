Plusieurs activités ont meublé cette deuxième journée de la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta à Kayes. Le président de la République du Mali a, d’abord visité le laboratoire frigorifique moderne de la ville. Il s’est, ensuite, rendu sur le site du 2ème pont de la cité des rails qui va couter 36 milliards de FCFA. IBK a aussi, le même jour, inauguré le système d’adduction d’eau potable de la ville de Kayes qui a fait l’objet d’une extension pour un cout de plus de trois milliards de FCFA.

Lors de son deuxième jour de la visite dans la première région administrative du Mali, le Président IBK s’est rendu sur le site du deuxième pont de Kayes, ce mardi 17 Octobre 2017. Ce pont qui va coûter 36 milliards au trésor public sera opérationnel dans 24 mois. Sur le site, le président de la République a déclaré : « jusqu’ici nous n’avions qu’un pont à Kayes, lequel est saturé et a besoin d’être revu. Ce qui est en cours aujourd’hui. Ce pont est attendu. Il sera d’une nouvelle génération, plus large, plus adapté aux mouvements des hommes et des biens et plus sûr. Vu l’importance du trafic entre deux pays voisins, le Sénégal et le Mali, il fallait accompagner cela. » Selon le chef de l’Etat, ce pont est espoir pour toute la région de Kayes. « C’est vraiment un espoir de mieux être d’abord, de pouvoir d’achat en hausse pour les populations. Toutes choses qui me sont très chères. Ce pont va être un instrument d’appui à nos efforts de promotion et de développement de la région de Kayes… », a expliqué le Président Ibrahim Boubacar Kéïta. Ce deuxième pont de Kayes fait partie d’un ensemble de projets d’infrastructures initiés par le président de la République dont des projets routiers visant à désenclaver plusieurs localités du pays. Ainsi, ce deuxième pont qui mesure 532m de long et 26m de large coutera 36 milliards de FCFA au contribuable, alors que le pont le plus long jamais construit au Mali est celui de Sotuba à Bamako ; long de 1616m sur 24m aura coûté 30 milliards ; 6 milliard de moins que le pont de Kayes qui fait moins du tiers de sa longueur. Par ailleurs, les voies d’accès au pont de Kayes battent tous les records de coût. Le kilomètre de voie d’accès sera facturé à plus d’1 milliard de FCFA, selon un document rendu public par le Parena le 10 juin 2017, sans jamais être démenti par le gouvernement.

Le président de la République a initié des projets routiers visant à désenclaver plusieurs localités du pays. L’intention est louable car les populations et l’activité économique souffrent, en toutes saisons, du mauvais état des voies de communication. Toutefois cette opération de désenclavement a été l’occasion de montages financiers douteux et scabreux avec comme résultat une énorme évaporation financière au détriment du contribuable malien.

Cinq projets de route et un pont (celui de Kamankolé à Kayes) constituent les PPP (projets prioritaires du président) qui ont la particularité d’être financés par le budget national et dont les marchés ont été attribués à la suite de “consultations restreintes” ayant ouvert la voie à d’énormes surfacturations et à des détournements de deniers publics, maintes fois dénoncés par l’opposition et jamais démentis.

Selon des sources concordantes, le coût maximum du kilomètre de bitume au Mali ne saurait excéder 250 millions de francs CFA quelle que soient la qualité et l’épaisseur du goudron.

Madiassa Kaba Diakité, depuis Kayes